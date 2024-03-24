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Nivan
Миссия Atomos Space чуть не была сорвана из-за высокой скорости вращения космического аппарата
После запуска двух аппаратов на орбиту последовала череда технических проблем, из-за которых миссия чуть не сорвалась.

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                                                           Изображение: @Atomos Space

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Запущенная в космос вначале марта первая демонстрационная миссия компании Atomos Space «Миссия-1» столкнулась с серьезными трудностями, которые едва не привели к полному провалу. Цели миссии были чрезвычайно амбициозны - продемонстрировать сложные космические маневры двух аппаратов, орбитального транспортного корабля Quark-LITE и целевого корабля Gluon.

Основными проблемами стали плохая связь с Землей и высокая, непредусмотренная скорость вращения космического корабля. Недостаток данных для анализа ситуации сильно осложнял поиск решений. Команда Atomos Space обратилась за помощью к инженерам другой компании спутниковой связи Iridium.

С помощью серии обновлений ПО удалось наладить более стабильную связь со спутниками Iridium. Однако решение одной проблемы обострило другую - высокая скорость вращения привела к отклонению солнечных батарей от оптимального положения. Началась гонка со временем, чтобы успеть стабилизировать вращение до полной разрядки батарей.

Медленно, в течение нескольких дней, скорость вращения удалось снизить. Еще одним успехом стало установление высокоскоростной связи через Inmarsat, позволившее получить гораздо больше данных о состоянии систем. В ближайшее время Atomos Space планирует ввести в строй двигательную установку, а к концу июня завершить основные задачи миссии.

По словам руководителей компании, ключевым фактором успеха стало то, что Atomos Space высоко интегрирована по вертикали, то есть имеет более одной стадии производства конечного продукта, также команда обладала глубоким пониманием всех систем космических аппаратов. Хотя стартовые трудности доставили много неприятных ситуаций, но преодолев их, компания приобрела новый определенный опыт, сообщает издание Techcrunch. 

#космос #atomos space
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