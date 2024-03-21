В компании Samsung заявили о возможности добавления в Galaxy S22 части функций AI, ранее доступных только на Galaxy S24.



Серия смартфонов Galaxy S22 от Samsung по-прежнему остается одной из лучших линеек Android-устройств на рынке, несмотря на то, что с момента ее выхода прошло уже около года. Эти смартфоны по-прежнему отличаются производительностью, качественными камерами и премиальным дизайном.



Однако по сравнению с новейшей линейкой Galaxy S24 они все же уступают в одном важном аспекте - искусственном интеллекте. В Galaxy S24 Samsung представила свой Galaxy AI - пакет различных функций, основанных на ИИ, которые значительно расширяют возможности смартфона, что стало возможно благодаря мощному процессору и другим усовершенствованиям в аппаратной части новых моделей.



И вот теперь появилась информация о том, что Samsung планирует "перенести" часть функций Galaxy AI на старшую линейку Galaxy S22 в рамках обновления до One UI 6.1. Конечно, аппаратные возможности S22 скромнее, чем у S24, поэтому реализовать все функции ИИ не удастся. Однако Samsung намерена использовать программные и облачные технологии, чтобы предоставить пользователям Galaxy S22 хотя бы часть преимуществ Galaxy AI.



Насколько реально появление подобного обновления для "старичков" Galaxy S22 - пока неясно. Руководитель мобильного подразделения Samsung ТМ Ро заявил лишь, что компания рассматривает такую возможность, но конкретных сроков не назвал. Поэтому вполне может случиться, что в итоге пользователи Galaxy S22 так и не дождутся функций ИИ из Galaxy S24.



Впрочем, даже если обновление и не состоится, приятно осознавать, что Samsung не бросает поддержку своих "прошлогодних" флагманов. Компания продолжает искать пути для расширения их функционала и продления жизненного цикла.



Помимо Galaxy AI для Galaxy S22, ТМ Ро поделился и другими интересными планами Samsung в сфере смартфонов. В частности, он сообщил, что компания изучает возможность выпуска смартфонов не только со складным, но и с выдвижным или вращающимся экраном. У Samsung действительно есть для этого все возможности - собственное производство инновационных дисплеев, опыт в разработке новых форм-факторов. Так что вполне можно ожидать появления в будущем каких-то нестандартных решений.