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Nivan
Хакеры взломали ПК киберспортсмена в прямом режиме турнира Apex Legends
Организаторы Apex Legends подтверждают, что финал киберспортивного турнира в Северной Америке был скомпрометирован.

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Шутер Apex Legends подвергся масштабной хакерской атаке. На днях злоумышленники получили доступ к аккаунту профессионального киберспортсмена Noyan "Genburten" Ozkose во время онлайн-турнира в Северной Америке. Они активировали на его компьютере чит-программу, позволяющую видеть сквозь стены и использовать аимбот, сообщается в официальном аккаунте X.
 
Genburten был шокирован произошедшим. Он кричал: "Меня взломали!" и требовал прекратить матч. Хакеры тем временем спамили в чат сообщения от имени "Destroyer2009 & R4ndom" и "Apex hacking global series". Также они использовали тизерный призыв, связанный с выборами в России, демонстрируя политическую мотивацию атаки. Организаторы немедленно приостановили турнир до выяснения обстоятельств и пообещали в ближайшее время предоставить дополнительную информацию.

Пока непонятно, как хакерам удалось получить контроль над аккаунтом Genburten. Вероятно, они воспользовались уязвимостью в игровых серверах Apex Legends или движке Source. Распространена версия об exploit RCE (удаленном выполнении кода). Однако разработчики пока ее не подтвердили.

Также исключен вариант взлома через античит-программу Easy Anti-Cheat. Ее создатель заверил, что у них нет уязвимостей типа RCE. Значит, злоумышленники использовали другие методы для доступа к компьютеру жертвы.

Инцидент вызвал большой ажиотаж в игровом сообществе. Он ставит под угрозу репутацию киберспортивной дисциплины Apex Legends и доверие к организаторам турниров. Многие опасаются, что подобные атаки могут повториться, и разработчикам игры Respawn придется полностью пересмотреть систему безопасности. Возможно, придется внедрить дополнительную аутентификацию и шифрование трафика. Также нужно исключить любую возможность удаленного доступа к компьютерам игроков во время турниров.

Данный инцидент доказал, что киберспорт остается уязвимым для хакерских атак. Несмотря на все предосторожности, злоумышленники периодически находят лазейки в системе безопасности. 

#apex legends #скандал
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