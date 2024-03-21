SSD серии Platinum P51 станут первыми накопителями стандарта PCIe Gen5, обеспечивающими рекордную для потребительских SSD производительность.



Компания SK hynix, один из крупнейших производителей полупроводниковых устройств, анонсировала свое первое поколение твердотельных накопителей (SSD) стандарта PCI Express 5.0 (PCIe Gen5) для потребительского рынка. Новая линейка SSD получила название Platinum P51 и станет преемником текущего флагманского накопителя компании Platinum P41 на базе PCIe Gen4.



По заявлениям SK hynix, SSD серии Platinum P51 будут первыми для массового потребления накопителями стандарта PCIe Gen5 и смогут обеспечить рекордную для потребительских SSD производительность до 13,5 ГБ/с для последовательного чтения и 11,5 ГБ/с для записи данных. Для сравнения, текущий флагман Platinum P41 достигает 7 ГБ/с.



Такая высокая производительность стала возможна благодаря использованию новейших компонентов. Это 238-слойная 3D NAND память собственной разработки SK hynix и высокоскоростной контроллер PCB01, также разработанный самой компанией.



SSD Platinum P51 будут выпускаться в стандартном форм-факторе M.2 2280 на базе интерфейса PCI Express Gen5 x4 с поддержкой NVMe протокола. Потребителям будут доступны модели емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.



На данный момент SK hynix является одним из немногих производителей, представивших готовое решение для потребительского сегмента на базе PCIe Gen5. Большинство конкурентов пока ограничились анонсами контроллеров и отдельных компонентов. Однако в ближайшее время ожидается появление альтернативных решений от таких компаний как Phison, Silicon Motion и InnoGrit.



SK hynix пока не раскрывает точных данных по ценам и датам начала продаж для SSD серии Platinum P51. Однако можно предположить, что первые модели появятся в продаже уже в этом году для наиболее премиального сегмента рынка. Массовое распространение PCIe Gen5 SSD вряд ли произойдет ранее 2024 года из-за все еще высокой стоимости необходимых компонентов и низкого распространения поддерживающих платформ.