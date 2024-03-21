Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
SK Hynix представил твердотельный накопитель Platinum P51 Gen5 со скоростью 13,5 ГБ/с
SSD серии Platinum P51 станут первыми накопителями стандарта PCIe Gen5, обеспечивающими рекордную для потребительских SSD производительность.

реклама


Компания SK hynix, один из крупнейших производителей полупроводниковых устройств, анонсировала свое первое поколение твердотельных накопителей (SSD) стандарта PCI Express 5.0 (PCIe Gen5) для потребительского рынка. Новая линейка SSD получила название Platinum P51 и станет преемником текущего флагманского накопителя компании Platinum P41 на базе PCIe Gen4.

По заявлениям SK hynix, SSD серии Platinum P51 будут первыми для массового потребления накопителями стандарта PCIe Gen5 и смогут обеспечить рекордную для потребительских SSD производительность до 13,5 ГБ/с для последовательного чтения и 11,5 ГБ/с для записи данных. Для сравнения, текущий флагман Platinum P41 достигает 7 ГБ/с.

Такая высокая производительность стала возможна благодаря использованию новейших компонентов. Это 238-слойная 3D NAND память собственной разработки SK hynix и высокоскоростной контроллер PCB01, также разработанный самой компанией.

SSD Platinum P51 будут выпускаться в стандартном форм-факторе M.2 2280 на базе интерфейса PCI Express Gen5 x4 с поддержкой NVMe протокола. Потребителям будут доступны модели емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

На данный момент SK hynix является одним из немногих производителей, представивших готовое решение для потребительского сегмента на базе PCIe Gen5. Большинство конкурентов пока ограничились анонсами контроллеров и отдельных компонентов. Однако в ближайшее время ожидается появление альтернативных решений от таких компаний как Phison, Silicon Motion и InnoGrit.

SK hynix пока не раскрывает точных данных по ценам и датам начала продаж для SSD серии Platinum P51. Однако можно предположить, что первые модели появятся в продаже уже в этом году для наиболее премиального сегмента рынка. Массовое распространение PCIe Gen5 SSD вряд ли произойдет ранее 2024 года из-за все еще высокой стоимости необходимых компонентов и низкого распространения поддерживающих платформ.

#ssd #твердотельные накопители #sk hynix #pcie gen5
+
Написать комментарий (0)
SK hynix представила самый производительный SSD для ПК с искусственным интеллектом
Вентилятор кулера для M.2 накопителей Akasa Gecko Pro LX работает в диапазоне 3600-12000 об/мин
SK Hynix начинает серийное производство первой в отрасли памяти HBM3E
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
26
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
15
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
2
Тим Кук посетил Китай накануне открытия нового магазина Apple в Шанхае
+
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
3
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
1
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
2
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
5
Глобальная фишинговая атака затрагивает правительственные структуры Европы, Америки и Азии
1
Программист втиснул большую модель искусственного интеллекта GPT-2 в таблицу Excel
1
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах
3
Ученые США разработали самонагревающееся дорожное покрытие
1
The Telegraph: Boeing из гордости США за несколько лет превратился в разочарование нации
1
Nvidia представила самый мощный ИИ-чип Blackwell B200
1
Европа приняла закон, позволяющий использовать российские деньги для покупки оружия Украине
5
В зону СВО отправлена новая партия отечественных маскировочных костюмов-невидимок
+
Украинские танкисты раскритиковали Abrams и предпочитают идти в бой на советских танках
2
Биткоин устремился вниз, а аналитики ожидают прихода Медведей и падения активности Китов
+
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
10
Международный анонс аппаратов Huawei Nova 12 назначен на 21 марта
+

Популярные статьи

11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
55
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
40
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
59
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
16
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
67
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
61
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
10
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
11
О легендарной "сорокопятке", прошедшей всю Великую Отечественную войну
5

Сейчас обсуждают

Акбашев Михаил
11:47
Опять бублик уринотерапию практикует себе на лицо
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
Константин Фирсов
11:46
А если облачность, туман - на фронте выходной? А если у противника такой же дрон подсветит кучку говна в 30 метрах от реальной цели, куда полетит камикадзе?
В России создали станцию К-1000, способную глушить сигнал FPV-дронов и тем самым защищать технику
Игорь Корн
11:45
Медведи вроде кидають отобранные у охотников вилы и ружья...
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
KillerOK
11:44
Это значит, что даже драконовские методы могилизации не помогают набрать озвученную цифру, поэтому теперь приходится придумывать ах..тельные истории о том, что, якобы, уже и не нужна такая цифра.
Первый человек с Neuralink продемонстрировал способности вживленного чипа
Apsheronsky tchai
11:43
Кудахцев, клюв захлопни.
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
Олег Выголь
11:43
Мак мини на м2 сейчас можно найти за 50к, так что смысл хакинтоша уже давно пропал
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
Алексей Козлов
11:42
Нападение НАТО = ракетой по лицу.
Страны НАТО готовятся к возможному столкновению с Россией
Илья Ковалёвъ
11:41
Если вас удручает увеличение производительности при переходе от 30й серии к 40й, то боюсь при переходе к 50й всё может быть ещё хуже
Появилась информация об игровых графических процессорах NVIDIA Blackwell GB202
daem0ns
11:41
снова эти говностатейки
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
Игорь Быков
11:41
Это какой то запредельный уровень изврата, вместо нормальной ОС, хотеть убогое говно от эппл...
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем