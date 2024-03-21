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Nivan
Meta разместила заказ на новейшие ИИ чипы NVIDIA Blackwell B200
Компания Марка Цукерберга стала первой, кто разместил заказ на поставку флагманских чипов Blackwell B200 для искусственного интеллекта.

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Графические процессоры NVIDIA Blackwell B200 AI вызвали ажиотаж на рынке после того, как стало известно, что Meta разместила первоначальный заказ на эти чипы.

Этот анонс стал одним из ключевых моментов на недавней конференции NVIDIA GTC, где компания продемонстрировала силу своих позиций на рынке искусственного интеллекта благодаря новейшей платформе Blackwell. Флагманская модель B200 обещает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением Hopper, что уже привлекло пристальное внимание клиентов.

Известно, что Meta стала первой крупной технологической компанией, разместившей заказ на B200. Однако финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс заявила, что массовое производство чипов Blackwell начнется не ранее 2025 года, что может указывать на то, что в ближайшее время заказы будут небольшими.

Meta давно является ключевым партнером NVIDIA на рынке ИИ и одним из ее крупнейших клиентов. Известно также, что руководство во главе с Марком Цукербергом намерено использовать возможности Blackwell для обучения своей флагманской модели LLM под названием Lama. Это потенциально может обеспечить компании преимущество в вычислительной мощности перед конкурентами.  

Чтобы избежать дефицита чипов Blackwell, как это было с H100, глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил о наращивании партнерства с TSMC. По его словам, на этот раз спрос хорошо просчитан, в отличие от ситуации с H100. Хуанг также прокомментировал потенциал рынка ИИ, который, по его мнению, к 2025 году может достичь 250 млрд долларов в год. А за счет лидирующих позиций в этой сфере NVIDIA рассчитывает получить львиную долю этого пирога.

Что касается характеристик самого чипа B200, то он включает в себя 160 SM на 20 480 ядер, также анонсирована поддержка обновленного NVLINK для масштабирования до 8 GPU, 400 GbE сетевого коммутатора и 8-канальной памяти HBM3e объемом 192 ГБ.

Заказ Meta на B200 может стать переломным моментом для всей отрасли, знаменуя переход на новое поколение технологий ИИ. Многие эксперты прогнозируют, что NVIDIA сохранит лидерство и в этом сегменте.

#nvidia #meta #чипы ии #чипы искусственного интеллекта #nvidia blackwell b200
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