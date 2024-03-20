Компания Nokia некстати обвинила Reddit в нарушении патента перед запланированным на этой неделе первичным публичным размещением акций (IPO) компании.

Популярная социальная платформа Reddit готовится провести первичное публичное размещение акций (IPO) в ближайшие недели, однако на финишной прямой процесса листинга компанию настигли неприятные новости. Финская телекоммуникационная корпорация Nokia обвинила Reddit в нарушении некоторых принадлежащих ей патентов и направила соответствующее уведомление.



В письме, отправленном в понедельник, Nokia потребовала прекратить использование защищенных патентами технологий, либо заключить лицензионное соглашение. Reddit подтвердил получение претензии в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) во вторник.



"По мере роста конкуренции и узнаваемости нашего бренда растет вероятность все большего числа исков против нас в сфере интеллектуальной собственности", - прокомментировали представители социальной сети.



Эксперты отмечают, что у Nokia накоплен обширный опыт успешного ведения патентных "войн". Так, в начале года финская корпорация урегулировала многолетний спор с китайским производителем смартфонов Oppo. Соглашение положило конец судебному противостоянию и вынудило Oppo и ее подразделение OnePlus отозвать продукцию с немецкого рынка.

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В 2021 году Nokia добилась успеха в деле против немецкого автоконцерна Daimler. Спор касался лицензионных отчислений за использование технологий беспроводной связи в автомобилях Mercedes-Benz. В итоге Daimler пошел на уступки, чтобы избежать запрета на продажи в Германии.

Ранее Nokia одержала верх над BlackBerry, получив в 2017 году компенсацию в $137 млн по итогам разбирательства вокруг патентного контракта. В том же году финской компании удалось заключить многолетнее лицензионное соглашение с Apple после многолетней судебной тяжбы.Тем временем Reddit активно монетизирует пользовательский контент, заключая крупные сделки с технологическими гигантами. В феврале стало известно о контракте с Google на $60 млн в год, позволяющем использовать данные Реддита для обучения ИИ. Это привлекло внимание Федеральной торговой комиссии США, которая намерена проверить законность такой практики.Несмотря на неприятности в виде патентных претензий и регуляторных рисков, Reddit полон решимости провести IPO в ближайшее время. Ожидаемая оценка компании по итогам размещения составит $6,5 млрд. Ажиотаж вокруг акций соцсети высок - заявки инвесторов превышают предложение в 4-5 раз. Дебют компании на Нью-Йоркской фондовой бирже намечен на 21 марта, сообщает Techspot.