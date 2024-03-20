Новый Honor Magic6 RSR получил производительный чипсет, инновационный экран и стильный дизайн от Porsche.



Компания Honor продолжает сотрудничество с Porsche, выпустив очередной смартфон, разработанный совместно с производителем спортивных автомобилей. Новинка получила название Porsche Design Honor Magic6 RSR и впервые была представлена широкой публике в феврале этого года на выставке Mobile World Congress.



Magic6 RSR является вторым смартфоном от Honor, созданным при участии Porsche. Первым стал складной Porsche Design Honor Magic V2 RSR, выпущенный ранее. Обе модели объединяет сходный дизайн с большим квадратным модулем камер, шестиугольными элементами и четкими линиями корпуса, отсылающими к обтекаемым формам спорткаров Porsche.



Внутри Magic6 RSR находится топовый на сегодняшний день процессор Snapdragon 8 Gen 3. Главной фишкой является двухслойный OLED-экран, который защищен специальным стеклом Honor NanoCrystal Shield и способен выдавать яркость до 5000 нит, что вдвое выше, чем у многих конкурирующих флагманов.



Емкость аккумулятора составляет внушительные 5600 мАч, и в сочетании с оптимизированным экраном и процессором обещает долгое время автономной работы. Предустановленная ОС - MagicOS 8.0 на базе Android 14. Камера H9800 оснащена матрицей LiDAR для быстрой и точной фокусировки. Также присутствует возможность совместимости со смартфонами и ПК Honor на Windows.



Пока продажи Magic6 RSR стартовали только в Китае, но Honor обещает выход и на другие рынки до конца 2024 года. Цена варьируется от 9 999 юаней (1389 долларов США) в зависимости от конфигурации. Доступны два цветовых решения - розовый Frozen Berry и серебристый Agate Grey, сообщает издание Pcmag.