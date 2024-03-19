Графические процессоры NVIDIA H100 AI оказались в руках китайских исследователей, несмотря на жесткие правила США в отношении своих передовых технологий.

Несмотря на введенные США ограничения на экспорт высокопроизводительных ИИ-чипов Nvidia в Китай, целью которых является не допустить утечку передовых технологий в эту страну, китайские исследователи, похоже, нашли лазейки в этом запрете.

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Китайским ученым каким-то образом удалось заполучить 8 графических процессоров NVIDIA H100 и использовать их в своих исследованиях. Об этом свидетельствуют 4 научные статьи, опубликованные китайскими исследователями из Академии наук Китая на портале ArXiv. В статьях описываются эксперименты по использованию H100 для решения сложных математических задач и логических упражнений на основе ИИ.

Неясно, каким именно образом чипы H100 попали в Китай. Возможно, они были закуплены через подставные фирмы в дружественных США странах до введения запрета. В любом случае, этот инцидент демонстрирует, что даже жесткие торговые ограничения США не могут полностью перекрыть доступ к их передовым технологиям. Всегда можно найти обходные пути.Похожая ситуация наблюдалась с китайской компанией TuSimple, которая пыталась импортировать чипы NVIDIA A100 через дочернюю фирму в Австралии. Сделка была заблокирована властями США.Таким образом, несмотря на все усилия, США не могут полностью лишить Китай доступа к передовым технологиям. Стороны находят лазейки, используют подставные фирмы. Данная ситуация будет создавать еще большую напряженность в отношениях двух стран, сообщает издание Wccftech.