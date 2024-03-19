Аккаунт Народно-освободительной армии (НОАК) в китайской социальной сети Weibo раскритиковал SpaceX за строительство шпионской системы для США, назвав это "бесстыдством" и помощью "злодеям".

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX во главе с известным предпринимателем Илоном Маском реализует масштабный секретный проект по созданию шпионской спутниковой сети для Национального разведывательного управления (NRO) США. Об этом стало известно из ряда зарубежных источников.



Согласно имеющейся информации, в рамках закрытого правительственного контракта стоимостью 1,8 млрд долларов, подписанного еще в 2021 году, SpaceX должна развернуть сотни шпионских спутников. Они будут способны вести детальное наблюдение за наземными объектами и целями, а также передавать собранные разведданные американской стороне. Тем самым США получат беспрецедентные возможности для слежки и сбора информации.

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Реализация этого проекта уже вызвала недовольство Китая, который расценивает действия США как угрозу собственной безопасности. В частности, в китайской социальной сети Weibo появились сообщения от имени Народно-освободительной армии Китая. В них сотрудничество SpaceX с американской разведкой названо "бесстыдным" и "лицемерным", сообщает Reuters. Также содержится призыв к компаниям США "не помогать злодеям творить зло".

В интервью китайскому государственному изданию The Global Times редактор одного из китайских журналов заявил, что такая "громкая разведывательная деятельность" Штатов в отношении других стран "неизбежно обострит некоторые острые вопросы". По его словам, все государства должны проявлять бдительность и принимать меры для защиты от новых серьезных угроз, создаваемых политикой правительства США.

В то же время, согласно источникам, шпионская сеть SpaceX является лишь частью отдельного проекта компании Starshield. Ее основной проект Starlink, предусматривающий развертывание спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия, к данной деятельности отношения не имеет.

Хотя NRO официально не подтверждает контракт с SpaceX, агентству Reuters удалось получить комментарий о том, что ведомство действительно создает "самую мощную космическую систему разведки и наблюдения, которую когда-либо видел мир". Ранее The Wall Street Journal сообщал, что NRO является клиентом проекта Starshield компании Маска.

Кроме того, у SpaceX есть и другие крупные государственные контракты, в частности с НАСА и Пентагоном. В прошлом году компания заключила многомиллионную сделку с военным ведомством США на использование спутников Starlink для нужд американских вооруженных сил. Таким образом, хотя SpaceX является частной компанией, она активно сотрудничает с госструктурами, включая разведсообщество, что вызывает обеспокоенность других стран.

Ситуация еще раз демонстрирует нарастание напряженности между США и Китаем, которые все чаще обвиняют друг друга в шпионаже и угрозах национальной безопасности. Эксперты полагают, что реализация американского спутникового проекта в разведывательных целях способна дополнительно обострить противостояние этих держав.