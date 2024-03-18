Гендиректор Blink Charging уверен, что текущее замедление продаж электромобилей в США носит временный характер на фоне их растущей глобальной популярности.

Несмотря на замедление продаж электромобилей в США, их глобальное распространение продолжается быстрыми темпами. Так считает Брендан Джонс, генеральный директор компании Blink Charging, производящей зарядное оборудование для электрокаров.



По словам Джонса, на долю электромобилей в прошлом году пришлось 8% всех проданных в США новых автомобилей. А в этом году их доля вырастет до 13%. То есть несмотря на некоторое замедление темпов роста, американский рынок электротранспорта продолжает активно развиваться.



В целом же Джонс считает, что электромобили - это невременная тенденция, а долгосрочный и необратимый тренд. Могут быть периоды спада спроса, как сейчас в США, но в глобальном масштабе ничто не угрожает доминированию электрокаров в обозримом будущем.



Этот оптимизм подкрепляется финансовыми показателями самой компании Blink Charging. Ее выручка в 2023 году выросла на 130% по сравнению с предыдущим годом, достигнув $140,6 млн. А на 2024 год прогнозируется дальнейший существенный рост выручки до $165-175 млн.



Таким образом, несмотря на локальные колебания спроса, общая тенденция на электрификацию транспорта сохраняется. И компании, работающие в этой сфере, могут рассчитывать на дальнейший стремительный рост в обозримой перспективе, сообщает в своей статье агентство Bloomberg.