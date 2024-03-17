Компания использует навязчивые всплывающие окна в системе Windows, чтобы заставить пользователей браузера Google Chrome переключиться на браузер Bing.

Технологические гиганты Microsoft и Google на протяжении многих лет ведут непримиримую конкурентную борьбу за доминирование на рынке поисковых систем и веб-браузеров. Их флагманские продукты - поисковики Bing и Google Search, а также браузеры Chrome и Edge - постоянно сражаются за внимание и лояльность пользователей.



Последний ход "конем" в этой бесконечной войне сделала Microsoft, начав агрессивно продвигать Bing среди пользователей Google Chrome на компьютерах под управлением Windows. Компания тайно добавила обновление для Windows 10 и 11, которое запускает всплывающее окно, призывающее переключить поисковую систему по умолчанию в Chrome на Bing, сообщает издание TheVerge.



Это всплывающее окно, внешне напоминающее окно от вредоносного ПО, предлагает бесплатно пообщаться с ИИ Bing в чате, а также "легко переключиться обратно" в случае, если пользователь изменит поисковик по умолчанию. Помимо смены поисковой системы, при нажатии "Да" также автоматически устанавливается расширение Bing для Chrome.



Подобный шаг вызвал возмущение в технологическом сообществе, поскольку Microsoft фактически принуждает пользователей Chrome к переходу на Bing. Это выглядит цинично на фоне недавнего скандала, когда компания тайно импортировала данные из Chrome в свой браузер Edge, вновь вводя людей в заблуждение.



Война Bing и Google Search, Chrome и Edge за лидерство на рынке обостряется с каждым днем. Пользователи оказались между двух огней в битве гигантов индустрии, которые не гнушаются хитрыми уловками ради привлечения аудитории. Кто победит в этой схватке - покажет время.