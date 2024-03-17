Утечка документов SpaceX показывает, что компания запрещает сотрудникам продавать акции, если посчитает, что они "плохо себя вели".

SpaceX вводит необычные правила для своих сотрудников, связанные с акциями компании. Эти правила ограничивают возможности сотрудников по продаже своих акций и могут привести к их потере без компенсации в некоторых случаях.

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В частности, SpaceX оставляет за собой право выкупить акции у сотрудников в течение 6 месяцев после их ухода из компании, независимо от причины ухода. Также компания может запретить бывшим и действующим сотрудникам участвовать в тендерных предложениях по покупке акций, если сотрудники нарушили политику компании или совершили "недобросовестные действия".

Эти ограничения существенно затрудняют для сотрудников возможность конвертировать свои акции в наличные средства. Учитывая, что первичное публичное размещение акций на фондовой бирже (IPO) SpaceX может и не состояться в обозримом будущем, сотрудники фактически лишаются доступа к деньгам от своих акций на долгие годы.При этом сотрудники обязаны платить налоги на эти акции. Таким образом, они несут финансовое бремя владения акциями без возможности компенсировать эти расходы продажей акций.SpaceX также требует от увольняющихся сотрудников подписывать соглашения о неразглашении. В противном случае компания может аннулировать их акции без компенсации. В документах также указано, что поведение Илона Маска является фактором риска для акционеров. В частности, упоминается конфликт Маска с SEC, который может ограничить доступ SpaceX к рынкам капитала.Таким образом, нестандартные правила SpaceX в отношении акций сотрудников создают значительные риски для последних. Эти риски усугубляются неопределенностью перспектив IPO SpaceX. Сотрудникам компании приходится принимать эти условия, поскольку SpaceX является одним из лидеров аэрокосмической отрасли и работать там крайне престижно.