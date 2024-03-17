Индия пошла на уступки технологическим компаниям в регулировании ИИ, отозвав требование о предварительном одобрении нейросетей и заменила его на рекомендации по маркировке.

Правительство Индии недавно ввело ряд рекомендаций по регулированию искусственного интеллекта в стране. Согласно этим рекомендациям, компаниям требовалось получать предварительное одобрение властей перед запуском любых моделей ИИ.

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Однако данные меры вызвали шквал критики со стороны технологических предпринимателей и инвесторов как в Индии, так и за рубежом. Они посчитали, что подобные ограничения серьезно затруднят развитие отрасли искусственного интеллекта в стране. В частности, партнер венчурной фирмы Andreessen Horowitz Мартин Касадо назвал действия индийских властей "пародией на регулирование". Его поддержали многие высокопоставленные представители технологической индустрии.

В ответ на эту критику Министерство электроники и информационных технологий Индии приняло решение отозвать свои прежние рекомендации. Вместо этого министерство выпустило новые, более мягкие директивы, согласно которым компаниям лишь предлагается маркировать потенциально ненадежные модели ИИ, чтобы информировать пользователей о возможных ошибках или сбоях. То есть, теперь компаниям не нужно будет проходить обязательную сертификацию моделей ИИ.Помимо этого, в обновленных рекомендациях по-прежнему подчеркивается, что модели ИИ не должны использоваться для распространения незаконного контента или дискриминации кого-либо. Также посредникам предлагается информировать пользователей в случае ненадежности результатов, полученных с помощью ИИ.Данный шаг стал значительным сдвигом в политике Индии по отношению к регулированию сферы ИИ. Ранее страна, наоборот, отказывалась вводить какие-либо ограничения для этого сектора, считая его стратегически важным. Однако давление со стороны бизнеса и экспертов подтолкнуло власти к пересмотру своей позиции. Хотя новые рекомендации носят необязательный характер, они демонстрируют готовность индийского правительства к компромиссу с технологическим сообществом в этом вопросе.