Обанкротившийся стартап Lordstown Motors, потерявший завод и активы, возродился как Nu Ride с единственной целью - судиться с обидчиком Foxconn.

Американский стартап Lordstown Motors, который мечтал глобально изменить рынок электромобилей, теперь официально объявил о банкротстве. Компания вышла из процедуры банкротства под новым именем Nu Ride, но с единственной задачей - продолжить судебный процесс против тайваньского гиганта Foxconn.

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Историю Lordstown Motors можно рассматривать как яркий пример взлета и падения амбициозного проекта. Компания была основана в 2019 году и ставила целью запустить в производство полностью электрический пикап Endurance. Для реализации планов она приобрела завод General Motors в Огайо. Инвесторы с энтузиазмом восприняли идею электрического пикапа и Lordstown Motors удалось привлечь почти $2 млрд инвестиций.

Однако проблемы не заставили себя ждать. Компания столкнулась с трудностями в разработке и производстве Endurance. Она не смогла выполнить свои финансовые и производственные прогнозы, а ее акции Lordstown резко упали после обвинений во лжи инвесторам.В попытке спасти компанию, Lordstown заключила сделку с тайваньским гигантом Foxconn, который должен был инвестировать в производство Endurance и помочь наладить его выпуск. Однако вскоре Lordstown и Foxconn вступили в конфликт. Lordstown обвинила Foxconn в саботаже - якобы тайваньская компания целенаправленно подрывала бизнес американского стартапа.В итоге Lordstown Motors оказалась в тупике и в 2022 году подала на банкротство. В рамках процедуры банкротства ей пришлось продать свой завод Foxconn, а также активы, связанные с разработкой Endurance. После завершения процедуры банкротства компания фактически перестала существовать в прежнем виде.Теперь под именем Nu Ride у нее осталась лишь одна цель - выиграть судебный процесс против Foxconn и получить компенсацию за "уничтоженный бизнес". Успех в суде - это последняя надежда команды получить хотя бы часть вложенных в разработку Endurance средств.Помимо тяжбы с Foxconn, Nu Ride предстоит урегулировать конфликты с регуляторами. Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет бывшую Lordstown Motors во лжи инвесторам. Также против компании ведется расследование прокуратуры Нью-Йорка, сообщает издание Techcrunch.