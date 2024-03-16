Несмотря на внедрение технологий ИИ, Adobe не продемонстрировала ожидаемый инвесторами рост выручки.

Акции калифорнийского гиганта программного обеспечения Adobe резко упали на 14% по итогам торгов в пятницу. Причиной стало опубликование компанией прогнозов выручки на текущий квартал, которые оказались ниже ожиданий аналитиков, сообщает Bloomberg.

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Изображение: @Unsplash



Это вызвало волну распродаж среди инвесторов, которые беспокоятся по поводу растущей конкуренции в сфере искусственного интеллекта. Например, ряд стартапов, таких как Anthropic и Stability AI, активно развивают технологии генеративного ИИ и могут в будущем составить серьезную угрозу флагманским продуктам Adobe вроде Photoshop и Illustrator.



Сама Adobe пытается не отставать от конкурентов, внедряя инструменты на основе ИИ в свои продукты. Например, технология Adobe Sensei использует машинное обучение для улучшения функций редактирования изображений и видео. Однако инвесторов пока не убеждают усилия компании в этом направлении.



"Ожидания относительно финансового эффекта от ИИ были выше. Инвесторы слышат много положительных заявлений от Adobe о более активном внедрении ИИ, но пока не видят это в цифрах," - прокомментировал ситуацию аналитик Паркер Лейн.



В частности, прогнозы Adobe по доходам на текущий квартал оказались ниже консенсус-прогноза аналитиков на $19 млн. Это явное разочарование для инвесторов, которые ожидали более существенного вклада от ИИ в финансовые показатели.



Тем не менее, топ-менеджмент Adobe остается оптимистичным относительно перспектив технологий ИИ. По словам гендиректора Шантану Нарайена, недавние демонстрации моделей генерации контента от стартапов вроде Anthropic в конечном итоге должны только увеличить спрос на инструменты Adobe.



В компании считают, что предположение, что следующий голливудский блокбастер будет создан полностью автоматически без участия человека, не имеет под собой оснований. Также отмечается, что создателям контента по-прежнему потребуются мощные средства редактирования видео и изображений от Adobe даже при использовании передовых моделей ИИ.



Таким образом, несмотря на разочаровывающие прогнозы, руководство Adobe сохраняет уверенность в долгосрочных перспективах бизнеса. Компания активно инвестирует в интеграцию технологий ИИ и машинного обучения в свои продукты, что должно обеспечить ей конкурентные преимущества в будущем. Однако инвесторов пока не убеждает стратегия Adobe, как видно по реакции рынка.