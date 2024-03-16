Федеральная торговая комиссия США тайно закупила это антивирусное программное обеспечение, чтобы разоблачить вымогателей.

Федеральная торговая комиссия США предъявила иск двум компаниям, производящим антивирусное программное обеспечение - Restoro и Reimage. Согласно иску, эти компании обманным путем выманили у пользователей около 10 миллионов долларов.

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Следователи ФТК, действуя под прикрытием, четыре раза приобретали продукты этих компаний для тестирования. Во всех случаях программы сообщали о сотнях несуществующих проблем с безопасностью и вирусами на тестовых компьютерах. Целью этого было убедить пользователей приобрести платные версии этих программ для "ремонта" вымышленных проблем.



После установки программы предлагали позвонить на "горячую линию" для активации. Однако на самом деле эти звонки перенаправляли пользователей к мошенникам, которые под разными предлогами выманивали дополнительные деньги за несуществующие "услуги".



Обе компании, как выяснилось, базируются в одном и том же месте на Кипре. По оценкам ФТК, они суммарно обманули клиентов на десятки миллионов долларов. Многие пользователи потребовали возврата денег через банки, выдавшие мошенникам расчетные карты. В 2019 году количество таких запросов на возврат для Reimage было настолько большим, что компания попала в программу мониторинга рисков одного из крупных банков.



В 2020 году платежная система Visa также признала деятельность этих компаний мошеннической. В 2021 одна из дочерних компаний Restoro была включена Visa в перечень подозрительных из-за огромного числа запросов клиентов о возврате денег.



Кроме финансового ущерба, ФТК обвиняет Restoro и Reimage во лжи и введении пользователей в заблуждение относительно возможностей своих программ. Также были нарушены правила телемаркетинга на территории США.



В иске подчеркивается, что если не принять срочных мер, мошенники продолжат обманывать пользователей. Особенно уязвимы пожилые люди, не разбирающиеся в компьютерах. Им легко навязать ненужные платные услуги и воспользоваться их доверчивостью.