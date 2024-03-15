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Nivan
Китай обязал отечественные автоконцерны покупать местные чипы, поскольку конфликт с США усугубляется
Директива может нанести вред Nvidia, NXP и другим поставщикам чипов для электромобилей, но она является ответом на усилия США по ограничению китайских технологий в производстве чипов.

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Пекин активизировал усилия по снижению зависимости от западного импорта в сфере полупроводников. Теперь китайское правительство напрямую инструктирует своих автопроизводителей, включая гигантов вроде BYD, Geely и Nio, резко увеличить закупки чипов у местных поставщиков. Это часть более масштабной кампании по развитию внутренней полупроводниковой промышленности и сохранению технологического суверенитета.


Министерство промышленности и информационных технологий (МИИТ) потребовало от автокомпаний максимально избегать использования зарубежных микросхем. Цель - к 2025 году закупать пятую часть чипов внутри страны. Однако темпы локализации не устраивают власти, и теперь автогигантов обязывают ускориться.

Иностранным производителям чипов фактически придется перенести производство на местные фабрики, такие как SMIC или Huahong. Один из инсайдеров рассказал, что на недавнем тендере крупного бренда иностранная компания проиграла контракт, несмотря на цену на 30% ниже победителя.

Данные меры являются ответом на усилия США сдержать развитие китайских чипов через санкции и ограничения на передачу технологий. Они создают неопределенность для бизнеса таких гигантов, как Nvidia, NXP, Renesas и TI, конкурирующих за долю на крупнейшем рынке электромобилей.

Пекин стремится поддержать отстающую отечественную индустрию чипов, критически важную для экономики и геополитического влияния и для этого создает фонд свыше $27 млрд для инвестиций в отрасль. Отметим, что ведущие китайские поставщики автокомпонентов - Huawei, Loongson, GigaDevice, Wingtech и другие, в основном работают на зрелых техпроцессах, поэтому создание этого фонда имеет важное значение.

В ответ США могут ввести тарифы на старые китайские чипы в дополнение к другим ограничениям. Хотя экспортный контроль на "старшие" узлы пока не рассматривается, Китай уже строит новые заводы рекордными темпами в попытке упрочить позиции.  

Таким образом, торговое противостояние с Вашингтоном подталкивает Пекин к ускоренной локализации производства стратегически важных компонентов, включая автомобильную электронику, что, в свою очередь, усиливает технологическое размежевание между сверхдержавами.

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