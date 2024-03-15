Законодательство потребует от разработчиков уведомлять клиентов, если они разговаривают с ИИ, также будет запрещено ИИ использовать биометрические данные человека и многое другое.

Европейский парламент проголосовал за принятие Закона об искусственном интеллекте, призванного регулировать использование технологий искусственного интеллекта на территории ЕС. Голосование прошло с результатом 523 голоса "за", 46 "против" и 49 воздержавшихся.



Этот шаг стал кульминацией двухлетней работы по созданию комплексной законодательной базы в сфере ИИ. По словам одного из разработчиков закона Брандо Бенифеи, он призван поставить интересы людей выше интересов технологий. Закон запретит использование ряда "неприемлемых" методов ИИ в ЕС и усилит защиту прав граждан.



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала, что новый закон поможет рабочей силе Европы и установит стандарты для "достойного доверия" ИИ в глобальном масштабе.



Согласно закону, все системы ИИ, используемые в ЕС, будут разделены на 4 категории риска. Технологии, признанные "неприемлемыми", такие как распознавание эмоций или прогнозная (предсказательная) аналитика для полиции, будут полностью запрещены.



"Высокорисковыми" будут считаться системы ИИ, применяемые в сферах транспорта, критической инфраструктуры, правопорядка и других. Их использование будет регулироваться, но не запрещаться. Технологии с минимальными рисками, вроде компьютерных игр на основе ИИ, смогут избежать надзора.



До выхода на рынок ЕС, высокорисковые системы ИИ будут обязаны предоставить документацию, подтверждающую их безопасность и качество используемых данных. Также закон требует раскрывать пользователям, что они общаются с ИИ, а не с человеком - например, в случае чат-ботов. Это позволит людям принимать решения о продолжении или прекращении общения.



Еще один важный момент - системы ИИ должны будут соблюдать законы об авторском праве и публиковать данные об используемом для обучения контенте. Это касается, в частности, генеративных моделей типа GPT-3, обучающихся на огромных массивах текстов из интернета.



Учитывая масштаб требований, закон может серьезно повлиять на рынок ИИ в Европе. Компании, разрабатывающие подобные технологии, вынуждены будут либо адаптировать свои продукты под новые правила, либо уйти с европейского рынка.



Полное вступление закона в силу займет три года. Некоторые запреты начнут действовать уже через полгода, тогда как правила для конкретных систем ИИ заработают позже. Это даст компаниям время на адаптацию, но неизбежно изменит "правила игры" в сфере ИИ в Европе.