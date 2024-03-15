Инженеры MSI разработали уникальные настройки BIOS, которые дают возможность владельцам материнских плат Z790 MAX разогнать Intel Core i9-14900KS до частоты 6,4 ГГц.

Компания MSI анонсировала обновление BIOS для своих материнских плат серии Z790 MAX, которое позволит разогнать будущий флагманский процессор Intel Core i9-14900KS до невероятной частоты 6,4 ГГц на ядрах P-core, сообщает chi11eddog.

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Этот шаг стал логичным продолжением стратегии MSI по выжиманию максимальной производительности из платформы Intel 13-го поколения. Ранее компания представила технологию однокликового разгона "P-Core Beyond 6 GHz", которая уже позволяла достичь 6,3 ГГц на текущих моделях Core i9.



Однако с выходом специальной версии Core i9-14900KS с заводским разгоном до 6,2 ГГц появилась возможность сделать еще один шаг вперед. Инженеры MSI провели дополнительную оптимизацию BIOS и смогли "выжать" из этого процессора частоту в 6,4 ГГц в режиме разгона одного ядра.



Для достижения такого результата потребуется мощная система охлаждения и источник питания, поскольку энергопотребление Core i9-14900KS может превышать 400 Вт. Кроме того, в многопоточных задачах все 24 ядра смогут разгоняться до 5,9 ГГц.

Изображение: @chi11eddog

Поддержка обновленных настроек разгона будет реализована в BIOS материнских плат MSI серии Z790 MAX: MEG Z790 GODLIKE MAX, Z790 ACE MAX, MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI, MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI, MPG Z790 Carbon MAX WIFI и PRO Z790-A MAX WIFI. Эти модели отличаются усиленным питанием процессора и дополнительным охлаждением критически важных узлов.Достижение частоты 6,4 ГГц на настольной системе - это поистине фантастический результат, который еще пару лет назад казался невозможным. Благодаря инновациям Intel и MSI, оверклокеры теперь могут собрать настоящий "космический корабль" на базе платформы Intel. Остается надеяться, что в скором времени мы увидим и первые 7-ГГц системы.