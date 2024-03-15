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Nivan
Переименование чат-бота Bard в Gemini вызвало рекордный рост интереса к нему
"Что в имени твоем"? Простое изменение бренда кардинально изменило отношение к чат-боту.

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Когда Google решила переименовать свой чат-бот с искусственным интеллектом Bard в Gemini, это простое изменение имени неожиданно привело к резкому росту интереса пользователей. По данным компании веб-аналитики Likeweb, сразу после переименования 8 февраля трафик на сайт Gemini начал стремительно расти.

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Пик посещаемости пришелся на 22 февраля, когда Gemini посетило рекордные 17,5 миллионов пользователей. Этот день совпал с разгоревшейся дискуссией вокруг генератора изображений на основе искусственного интеллекта. К 3 марта ажиотаж вокруг Gemini немного спал, и количество ежедневных посещений снизилось до 13,2 миллиона, но это все равно значительно выше средних показателей для Bard.

Несмотря на стремительный рост популярности, Gemini пока занимает лишь третье место среди чат-ботов по количеству трафика. Лидером остается ChatGPT, чей трафик значительно опережает всех конкурентов.

Популярность ChatGPT продолжает бить рекорды. В феврале 2024 года этот чат-бот посетило 208,8 миллиона американских пользователей, что на 15% больше, чем в предыдущем месяце и на 87% больше по сравнению с февралем 2023 года.

Во всем мире трафик ChatGPT пока не достиг своего исторического максимума в 1,8 миллиарда посещений в мае 2023 года, но в феврале 2024 года он составил впечатляющие 1,6 миллиарда. Такой успех ChatGPT объясняется в том числе запуском персонализированных агентов GPT, доступных подписчикам платной версии ChatGPT Plus.

В то время как ChatGPT продолжает наращивать популярность, конкурирующие системы искусственного интеллекта, такие как Perplexity и Character.AI, пока сильно от него отстают.

Наименьшее количество трафика среди проанализированных систем собрала Copilot от Microsoft. Это объясняется тем, что Copilot всего лишь один из элементов более широкой экосистемы искусственного интеллекта Bing. По словам аналитиков, Microsoft намеренно не позиционирует Copilot как отдельный продукт, а интегрирует его функции в другие свои платформы и сервисы - Office, инструменты для разработчиков и дизайнеров.  

Таким образом, переименование чат-бота Google в Gemini неожиданно вызвало всплеск интереса к искусственному интеллекту. Однако лидером по популярности пока остается ChatGPT, чей трафик продолжает бить рекорды. Конкурентам предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать этого фаворита.

#искусственный интеллект #чат-бот #bard #gemini #чат-боты #чат-бот bard
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