Пионер дистанционного вождения Phantom Auto закрывается после 7 лет работы, что сигнализирует о конце эпохи завышенных ожиданий в сфере автономных транспортных средств.



Компания Phantom Auto, пионер в области технологий удаленного вождения, объявила о прекращении своей деятельности после семи лет работы. Стартап не смог привлечь новое финансирование в сложных рыночных условиях, несмотря на то, что ранее ему удалось собрать $95 млн инвестиций от таких крупных игроков как Bessemer Venture Partners и Maniv Mobility, сообщает TechCrunch.



Основанная в 2017 году, компания разработала платформу для удаленного управления транспортными средствами. Оператор мог находиться за тысячи миль и при необходимости брать под контроль машину или грузовик. Технология первоначально позиционировалась как решение для беспилотного транспорта, однако позднее компания переключилась на логистическое направление.



Несмотря на ряд впечатляющих клиентских контрактов, в том числе с Maersk, CJ Logistics и ArcBest, бизнес-модель Phantom Auto оказалась неустойчивой. После волны сокращений в 2022 году, компания так и не смогла обеспечить финансирование дальнейшего роста. По словам основателя Шая Магзимофа, закрытие вызвано "рыночными условиями и недостаточным финансированием".



История Phantom Auto отражает более широкие трудности, с которыми сталкивается индустрия автономных транспортных средств. После всплеска интереса и инвестиций в 2010-х, многие стартапы оказались не в состоянии оправдать завышенные ожидания. Ряд крупных сделок и приобретений сменился волной консолидации, остановок проектов и банкротств. В условиях сложной экономической ситуации и сворачивания рискового финансирования, выживают лишь самые стойкие.



Хотя удаленное управление транспортом может иметь перспективы в нишевых областях вроде логистики, широкое внедрение этой технологии, похоже, откладывается как минимум на десятилетие. Закрытие Phantom Auto сигнализирует о конце эры безудержного оптимизма в этой сфере. Теперь отрасли предстоит реалистично оценить имеющиеся технические и экономические возможности, прежде чем пытаться снова заявить о себе.