В обновленном дизайне проигрывателя YouTube на телевизорах добавлен двухколоночный интерфейс для комментариев и много других удобных фишек.

YouTube долгое время оставался довольно простым сервисом, когда речь заходила о его использовании на больших экранах. Полноэкранное видео, минимум отвлекающих элементов - именно так выглядел интерфейс YouTube на телевизорах в течение многих лет. Однако в скором времени все изменится.

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Как заявляют в самой компании, они хотят "найти способ повысить вовлеченность, сохраняя при этом правильный баланс между интерактивностью и погружением". Иными словами, YouTube собирается сделать свой интерфейс на телевизорах более интерактивным и функциональным, не жертвуя при этом удобством просмотра.

Теперь рядом с проигрывателем будет отображаться дополнительная колонка с информацией о видео. Там можно будет увидеть статистику просмотров, название и описание видео, комментарии, а также предложения о покупке товаров от автора (если таковые имеются).Ранее для доступа к этой информации нужно было нажимать на название видео пультом, после чего всплывало окно, частично закрывающее картинку. Теперь же весь необходимый контент будет доступен в отдельной колонке, не мешая самому просмотру.Помимо этого, YouTube обещает в будущем добавить поддержку таких функций, как просмотр результатов спортивных состязаний в режиме реального времени, быстрый доступ к отдельным главам и ключевым моментам видео.Что касается основных элементов управления видеоплеером, таким как пауза и перемотка, они останутся легкодоступными и интуитивно понятными, заверяют в компании. При разработке нового дизайна YouTube тестировал несколько вариантов интерфейса, от простых до довольно сложных, чтобы найти оптимальный баланс функциональности и удобства.Когда все эти новшества появятся у пользователей? Сообщается, что обновленный двухколоночный интерфейс будет внедрен в приложении YouTube на телевизорах "в ближайшие несколько дней".А вот подписчики сервиса YouTube TV уже могут оценить его в действии и следить за просмотрами в режиме реального времени, не прерывая трансляцию спортивного матча или другой передачи, которую они смотрят в данный момент.