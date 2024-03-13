реклама
Компания Uber активно внедряет функции для снижения выбросов углекислого газа при поездках на такси. Недавно в приложении появился раздел, показывающий примерное количество сэкономленного CO2 для каждого пользователя. Это стало возможным благодаря категориям Uber Green и Uber Comfort Electric.
реклама
Категория Uber Green предназначена для гибридов и электромобилей, Uber Comfort Electric - для премиальных электрокаров вроде Tesla Model 3. Выбирая их, пассажиры способствуют снижению вредных выбросов в атмосферу. Раздел с экономией отображает разницу между выбросами от таких поездок и от обычного UberX.
Чтобы посмотреть оценку сэкономленного CO2, нужно зайти в раздел "Аккаунт" и найти строку "Оценочное количество сэкономленного CO2". Там будет указано, сколько граммов выбросов углекислого газа удалось избежать за счет использования опций Uber Green (для гибридов) и Uber Comfort Electric (для премиальных электромобилей).
Пока что оценки доступны не для всех вариантов передвижения. В частности, не учитываются совместные поездки и использование велосипедов/самокатов из приложения. Также нет данных об экономии CO2 при выборе общественного транспорта, интегрированного в Uber.
Однако компания постепенно расширяет функционал. В скором времени появятся оценки для полностью автономных поездок и поездок с другими пассажирами. А раздел с экономией CO2 уже доступен в учетных записях подростков.
Uber давно стремится к экологичности, тестируя электромобили с 2016 года. К 2030 году компания планирует перевести на нулевые выбросы весь автопарк в Северной Америке и Европе. А к 2040 году по всему миру. Этому способствуют и государственные требования США.
Таким образом, Uber активно внедряет "зеленые" решения, что выгодно и бизнесу, и экологии и пассажирам. Новый раздел с экономией CO2 - еще один шаг на этом пути, который мотивирует людей выбирать поездки с меньшим вредом для окружающей среды.