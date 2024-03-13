Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Приложение Uber теперь отслеживает выбросы CO2 на «зеленых» поездках
Uber представил обновленный калькулятор выбросов CO2, который точно показывает, сколько граммов углекислого газа сэкономили "зеленые" поездки пользователя.

реклама

Компания Uber активно внедряет функции для снижения выбросов углекислого газа при поездках на такси. Недавно в приложении появился раздел, показывающий примерное количество сэкономленного CO2 для каждого пользователя. Это стало возможным благодаря категориям Uber Green и Uber Comfort Electric.

реклама

Категория Uber Green предназначена для гибридов и электромобилей, Uber Comfort Electric - для премиальных электрокаров вроде Tesla Model 3. Выбирая их, пассажиры способствуют снижению вредных выбросов в атмосферу. Раздел с экономией отображает разницу между выбросами от таких поездок и от обычного UberX.

Чтобы посмотреть оценку сэкономленного CO2, нужно зайти в раздел "Аккаунт" и найти строку "Оценочное количество сэкономленного CO2". Там будет указано, сколько граммов выбросов углекислого газа удалось избежать за счет использования опций Uber Green (для гибридов) и Uber Comfort Electric (для премиальных электромобилей).

Пока что оценки доступны не для всех вариантов передвижения. В частности, не учитываются совместные поездки и использование велосипедов/самокатов из приложения. Также нет данных об экономии CO2 при выборе общественного транспорта, интегрированного в Uber.

Однако компания постепенно расширяет функционал. В скором времени появятся оценки для полностью автономных поездок и поездок с другими пассажирами. А раздел с экономией CO2 уже доступен в учетных записях подростков.

Uber давно стремится к экологичности, тестируя электромобили с 2016 года. К 2030 году компания планирует перевести на нулевые выбросы весь автопарк в Северной Америке и Европе. А к 2040 году по всему миру. Этому способствуют и государственные требования США.

Таким образом, Uber активно внедряет "зеленые" решения, что выгодно и бизнесу, и экологии и пассажирам. Новый раздел с экономией CO2 - еще один шаг на этом пути, который мотивирует людей выбирать поездки с меньшим вредом для окружающей среды.

#углекислый газ #uber #co2 #приложение uber
+
Написать комментарий (0)
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил углекислый газ в атмосфере луны Юпитера Каллисто
Грузовой корабль улавливает и перерабатывает собственные выбросы углекислого газа
Ученые исследовали связь между пандемиями прошлого и уровнем CO2 в атмосфере Земли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
9
Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
14
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
5
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
1
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
5
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
25
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
Три автора подали в суд на Nvidia за нарушение авторских прав
+
Россия рассматривает возможность размещения атомной электростанции на Луне вместе с Китаем
+
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
2
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+
В России разработали новый бронеавтомобиль "Зубило" для поддержки штурмовых групп
2
Украинский нардеп Лапин назвал две основные причины поражения M142 HIMARS в Никаноровке
+
Новые открытия разрушают гипотезу о существовании органической жизни на спутнике Юпитера Европе
+
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
+
В Индии запускают летающее такси для борьбы с пробками на дорогах
+
Infinix Note 40 Pro 5G прошёл различные сертификации и тесты с чипом похожим на Dimensity 7020
1
Проект российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В преобразуется в Ил-212
3
Google анонсировала новый смартфон Pixel 8a с улучшенным мониторингом батареи
+
Bild: В Германии возникла нехватка в оборонном бюджете на сумму до €6 млрд
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
19
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
45
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
37
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
21
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
8
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
16
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4

Сейчас обсуждают

Garthar
04:17
Я бы сказал что ты очень так не разобрался. По мере строительства тебе начинают насыпать основных ресурсов во вменяемом количестве и на жизнь хватает. Нехватка ячеек инвенторя решается прокачкой скило...
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
Бот_Пригожина_03081
04:12
Мозг - это удивительный орган. Он работает с самого рождения и до момента, когда крикнул: "В срало Дуркаине!".
CNN: РФ производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа вместе взятые
Garthar
04:08
Как это выглядит на самом деле На украине слили в унитаз флот, авиацию, танки, армию. Потери населения уже исчисляются миллионами, страна должна миллиарды и расплачиватся по факту нечем. На территории...
Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
Бот_Пригожина_03081
04:08
Дешевый американский расходник в комментах получил полную панамку))
Три автора подали в суд на Nvidia за нарушение авторских прав
Лана Крон
03:58
Надо объяснять роботам, что быть мужчиной не означает обижать девушек, т.к. это удел тех, у кого нелады с самоопределением и кровообращением. Другое дело, что он вот так решил начать восстание машин,...
Робот-мужчина в Саудовской Аравии вызвал споры из-за «неуместного жеста» в сторону женщины-репортера
Борис Дайтер
03:57
Ви посмотрите глазами, кто тут клювом щелкнул. Представитель самой гуманной армии в мире, ну разве только после армий Гаити и Сомали ...
Нетаньяху: Среди погибших палестинцев по меньшей мере 13 000 являлись бойцами ХАМАС
DIP48
03:30
И очередное чудо будет потреблять 500-1000 Вт ?)))
Графический процессор NVIDIA GB203 Blackwell получит 256-битную шину памяти
Alex Z
03:29
странная ситуевина.. ну допустим сша+ес смогут ушатать РФ если таки решатся напасть всей сворой, а не "осло-блять за счет бесплатных" хохлопсов, хотя это и не точно. но если они еще и собрались ушатат...
Американский спецназ будет развернут на тайваньском острове Цзиньмэнь всего в 10 км от Китая
Sammi898989
03:04
Они угомонятся когда нибудь? у китая же есть ядерка??
Американский спецназ будет развернут на тайваньском острове Цзиньмэнь всего в 10 км от Китая
aleximus777
02:54
Достало уже, когда 2К называют QHD. 2.5К хотя бы. И вот эти песни про неэффективные E-ядра тоже достали - если тебе нечем их загрузить, это не про эффективность.
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем