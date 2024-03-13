Uber представил обновленный калькулятор выбросов CO2, который точно показывает, сколько граммов углекислого газа сэкономили "зеленые" поездки пользователя.

Компания Uber активно внедряет функции для снижения выбросов углекислого газа при поездках на такси. Недавно в приложении появился раздел, показывающий примерное количество сэкономленного CO2 для каждого пользователя. Это стало возможным благодаря категориям Uber Green и Uber Comfort Electric.

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Категория Uber Green предназначена для гибридов и электромобилей, Uber Comfort Electric - для премиальных электрокаров вроде Tesla Model 3. Выбирая их, пассажиры способствуют снижению вредных выбросов в атмосферу. Раздел с экономией отображает разницу между выбросами от таких поездок и от обычного UberX.



Чтобы посмотреть оценку сэкономленного CO2, нужно зайти в раздел "Аккаунт" и найти строку "Оценочное количество сэкономленного CO2". Там будет указано, сколько граммов выбросов углекислого газа удалось избежать за счет использования опций Uber Green (для гибридов) и Uber Comfort Electric (для премиальных электромобилей).



Пока что оценки доступны не для всех вариантов передвижения. В частности, не учитываются совместные поездки и использование велосипедов/самокатов из приложения. Также нет данных об экономии CO2 при выборе общественного транспорта, интегрированного в Uber.



Однако компания постепенно расширяет функционал. В скором времени появятся оценки для полностью автономных поездок и поездок с другими пассажирами. А раздел с экономией CO2 уже доступен в учетных записях подростков.



Uber давно стремится к экологичности, тестируя электромобили с 2016 года. К 2030 году компания планирует перевести на нулевые выбросы весь автопарк в Северной Америке и Европе. А к 2040 году по всему миру. Этому способствуют и государственные требования США.



Таким образом, Uber активно внедряет "зеленые" решения, что выгодно и бизнесу, и экологии и пассажирам. Новый раздел с экономией CO2 - еще один шаг на этом пути, который мотивирует людей выбирать поездки с меньшим вредом для окружающей среды.