Политика Microsoft по продвижению OneDrive меняется под давлением пользователей и регуляторов ЕС. Теперь OneDrive можно удалить одним кликом.

Компания Microsoft на протяжении нескольких лет активно продвигала свое облачное хранилище OneDrive как стандартную функцию для пользователей Windows. Эта политика часто вызывала недовольство со стороны потребителей, которые жаловались на навязчивость и отсутствие выбора. Однако в последнее время подход Microsoft, похоже, меняется.

реклама



Компания опубликовала подробные инструкции о том, как отключить, скрыть или полностью удалить приложение OneDrive из Windows. Ранее Microsoft неоднократно пыталась убедить пользователей принять OneDrive в качестве решения для хранения данных в облаке, иногда используя довольно навязчивые методы. Теперь же компания фактически рекомендует просто "отсоединить" клиент OneDrive тем, кто больше не хочет использовать эту службу.

Причины изменения подхода Microsoft кажутся очевидными, потому что на лицо растущее недовольство пользователей политикой навязывания OneDrive. Также вступление в силу новых регуляторных норм, таких как Закон о цифровых рынках (DMA) в Европейском Союзе, накладывают дополнительные обязательства на крупные технологические компании.Согласно инструкциям Microsoft, после отключения OneDrive пользователи по-прежнему смогут получить доступ к своим файлам через веб-интерфейс OneDrive.com. Кроме того, приложение можно не только отключить, но и полностью удалить из Windows 10 и 11, а также с мобильных устройств под управлением Android или iOS.При этом в инструкциях содержатся некоторые противоречия. Сначала утверждается, что OneDrive "встроен" в Windows и не может быть полностью удален, однако далее поясняется, что его все-таки можно безопасно удалить без потери данных. Для этого достаточно зайти в настройки установленных приложений и выбрать пункт "Удалить" напротив OneDrive.Возможно, такие изменения в политике Microsoft связаны с попыткой компании заранее соответствовать требованиям DMA в ЕС. В частности, недавно европейским пользователям Windows 11 стала доступна возможность удаления таких "системных" приложений как Bing и браузер Edge, что ранее считалось невозможным.