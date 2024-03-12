Среднебюджетная новинка от Samsung получила мощный процессор, тройную камеру, защиту от воды и другие функции флагманов.

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A35. Устройство было анонсировано вместе со своим старшим братом Galaxy A55. Galaxy A35 выполнен в традиционном для бюджетной линейки Samsung пластиковом корпусе. Задняя крышка тоже пластиковая. Однако кнопки питания и регулировки громкости теперь немного приподняты над рамкой, что придает смартфону более премиальный вид.

Дисплей Super AMOLED диагональю 6,6 дюйма защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Разрешение составляет 1080x2340 пикселей, а частота обновления - 120 Гц. Также присутствует небольшой вырез под фронтальную камеру.



Внутри Galaxy A35 установлен прошлогодний чипсет Exynos 1380, который в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти обеспечивает хорошую производительность в среднем классе устройств.



На передней панели размещена 13-мегапиксельная камера для селфи. А на задней стороне находится тройной фотомодуль:



- Основная камера с матрицей 50 Мп и оптической стабилизацией;

- Широкоугольный модуль на 8 Мп;

- Макрокамера на 5 Мп для съемки с близкого расстояния.



Смартфон работает на ОС Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1, при этом Samsung обещает 4 года обновлений ОС и 5 лет исправлений безопасности. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Этого должно хватать на полный день активного использования.



Также Galaxy A35 получил защиту от пыли и воды по стандарту IP67, еще есть поддисплейный сканер отпечатков пальцев и стереодинамики.



Samsung Galaxy A35 поступит в продажу в четырех цветовых вариантах: сиреневый, лимонный, голубой и темно-синий. Базовая модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти будет стоить в Европе 380 евро. Также доступны конфигурации 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.