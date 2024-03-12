Неполадка получила название "липкая прокрутка". Компания Google еще не дала официальных комментариев.

Pixel Fold от Google - один из самых ожидаемых складных смартфонов последнего времени. Устройство получило множество положительных отзывов за инновационный дизайн и производительность. Однако в последнее время начали поступать жалобы от пользователей на странную проблему при прокрутке на внутреннем гибком экране.

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Эта неполадка получила название "липкая прокрутка". Суть ее заключается в том, что при попытке прокрутки контента экран начинает подтормаживать, подпрыгивать и "прилипать". Из-за этого использование устройства становится крайне неудобным.

Данный казус наблюдается в различных приложениях и сервисах при прокрутке веб-страниц, лент соцсетей, фотогалереи и другого контента. Похоже, причина кроется в некорректной работе сенсоров экрана, отвечающих за распознавание прикосновений во время прокрутки. Проблема не является единичным случаем и в интернете накапливается все больше жалоб от разочарованных обладателей Pixel Fold.Пользователи пытаются бороться с "липкой прокруткой" по-разному. Кто-то перезагружает устройство, кто-то чистит экран специальными средствами, а кто-то несет смартфон в сервисный центр. Однако пока ни один из этих методов не показал стопроцентной эффективности, сообщает издание Wccftech со ссылкой на несколько источников.Ситуация вызывает серьезное разочарование у владельцев Pixel Fold. Ведь речь идет об устройстве премиум-класса стоимость которого начинается от 1799 долларов. За такие деньги потребители ожидают безупречное устройство.Скандал вокруг "липкой прокрутки" может ударить по репутации всей линейки складных Pixel. На данный момент компания Google не дала официальных комментариев или исправлений.