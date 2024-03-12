Планируемые ограничительные меры США могут подорвать развитие полупроводниковой отрасли Китая. Компания CXMT - лишь первая мишень.

Администрация президента США рассматривает вопрос о введении очередного пакета санкций в отношении Китая. На этот раз рестрикции могут затронуть одну из ведущих технологических компаний Поднебесной - производителя чипов памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT), сообщает 3dnews со ссылкой на источник.

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CXMT специализируется на выпуске модулей оперативной памяти DRAM, которые используются в серверном оборудовании, транспортных средствах и многих других устройствах. Компания является прямым конкурентом для американской Micron, а также южнокорейских гигантов Samsung и SK Hynix на многомиллиардном рынке полупроводников.

Согласно данным анонимных источников, Бюро промышленности и безопасности США изучает возможность ограничения доступа CXMT и еще пяти китайских High-Tech компаний к американским технологиям и оборудованию. Эта мера фактически парализует развитие этих фирм и лишит Китай фигурировать как крупного игрока в сфере микроэлектроники.Ранее аналогичное предложение уже вносила корпорация Microsoft, однако тогда оно не нашло поддержки в администрации США. Сейчас ситуация может кардинально измениться на фоне все более жесткого противостояния Вашингтона и Пекина. Китай активно наращивает собственный технологический потенциал в рамках программы "Сделано в Китае 2025", что рассматривается Белым домом в качестве стратегической угрозы.В самой CXMT заявляют о приверженности принципам свободной конкуренции и отмечают, что их продукция используется в гражданских отраслях. Однако позиция Вашингтона примеро выглядит так: любое технологическое развитие Поднебесной усиливает ее экономический и военный потенциал.Пока представители американских властей воздерживаются от официальных комментариев по поводу возможных санкций. Однако учитывая нынешний курс на сдерживание Китая, вариант с введением ограничительных мер в отношении CXMT и ряда других высокотехнологичных фирм Поднебесной выглядит вполне реалистичным.