$7 млрд из $10 млрд прогнозируемой выручки Broadcom в ИИ в этом году дадут всего два основных клиента - предположительно Google и Meta.

Рынок полупроводников переживает бум благодаря растущему спросу на решения для искусственного интеллекта (ИИ). Крупные игроки отрасли, такие как Broadcom и Marvell Technology, активно наращивают присутствие в этом сегменте. Однако инвесторы внимательно следят за их действиями и быстро реагируют на любые разочаровывающие новости.

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Изображение: @Broadcom

Так, по сообщению Reuters, недавно Broadcom опубликовала годовой прогноз по выручке на уровне $50 млрд, что ниже ожиданий аналитиков. В результате стоимость акций компании снизилась, несмотря на то, что сам по себе этот показатель подразумевает 40% рост к предыдущему году. Причина в том, что инвесторы рассчитывали заработать на бурно растущем спросе на решения для ИИ, к которым Broadcom имеет непосредственное отношение.



Дело в том, что Broadcom, как и её конкурент Marvell, производит сетевые компоненты для серверов, где размещаются системы искусственного интеллекта. Кроме того, компания помогает клиентам разрабатывать специализированные ускорители вычислений, критически важные для работы нейросетей. По прогнозам Broadcom, в 2024 году $7 млрд из $10 млрд выручки в сегменте ИИ будет получено благодаря сотрудничеству с двумя крупнейшими заказчиками. Скорее всего, это Google и Meta, для которых компания разрабатывает чипы.



При этом норма прибыли в этой сфере должна составить 75%, что соответствует средним показателям Broadcom. То есть бизнес, связанный с ИИ, весьма выгоден. Именно поэтому инвесторы с оптимизмом относились к перспективам компании и ожидали более амбициозного прогноза по выручке. Разочарование привело к небольшому снижению стоимости акций, несмотря на 26% рост с начала года.



В то же время поквартальные результаты Broadcom внушают оптимизм. Выручка в сфере ИИ в первом квартале финансового года (завершился 4 февраля) выросла в 4 раза до $2,3 млрд. Это позволило компенсировать спад в других сегментах. Общая выручка увеличилась на 4% благодаря росту продаж чипов и программных решений для инфраструктуры. Прибыль составила более $5 млрд.