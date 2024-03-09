Песок и мыльный камень - финский стартап доказал эффективность простых и доступных материалов для хранения энергии в виде тепла.

Финская компания Polar Night Energy, специализирующаяся на инновационных решениях для хранения энергии, объявила о масштабном проекте по созданию системы аккумулирования тепловой энергии в южной части Финляндии. В партнерстве с местной коммунальной компанией Pornaisten Lämpö они планируют построить установку, способную накапливать до 100 МВт·ч тепловой энергии.

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Этот проект станет крупнейшим в стране технологическим решением тепловых накопителей на основе песка. Подобную концепцию Polar Night Energy уже опробовала в меньших масштабах, создав в 2015 году пилотную установку мощностью 100 кВт и емкостью 8 МВт·ч. Тогда в качестве теплоаккумулирующей среды использовался обычный очищенный речной песок.

Однако для нового проекта компания решила пойти дальше и задействовать более эффективный материал - измельченные отходы производства талькохлорита, также известного как мыльный камень. Этот минерал обладает более высокой теплоемкостью по сравнению с песком. Отходы поступят с местного предприятия, производящего камины и печи для отопления.Система будет представлять собой вертикальный цилиндрический резервуар высотой 13 метров и диаметром 15 метров. Внутри разместится теплообменник, через который будет осуществляться зарядка тепловой энергии. В качестве источника тепла планируется использовать избыточную электроэнергию от возобновляемых источников, таких как солнечные или ветровые электростанции.Накопленное тепло будет подаваться в систему централизованного теплоснабжения города Порнайнена для нужд местных жителей. По расчетам разработчиков, запасов энергии должно хватать на покрытие потребности городка с населением 5000 человек в течение месяца летом или недели зимой. Технология позволит существенно снизить использование традиционных источников тепла на 70% и выбросы парниковых газов. Проект реализуют за 13 месяцев, сообщает издание 3dnews со ссылкой на источник.