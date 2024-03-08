Органическая губка на основе отходов сыроделия эффективно извлекла золото и другие металлы из материнских плат и других электронных отходов.

Электронные отходы представляют собой быстрорастущую экологическую проблему во всем мире. С каждым годом потребители производят миллионы тонн использованного и сломанного электронного оборудования - компьютеров, смартфонов, бытовой техники и других гаджетов.



Известно, что только небольшая часть содержащихся в них ценных металлов, таких как золото, серебро, медь и другие, отправляется на переработку. Это связано с тем, что процесс утилизации электроники является очень дорогостоящим, трудоемким и не способен справиться с такими огромными объемами отходов.

Большинство выброшенной электроники либо сжигается, что приводит к выбросам токсичных веществ, либо захоранивается на свалках, загрязняя почву и грунтовые воды. Поэтому ни один из этих вариантов нельзя назвать экологически безопасным.



Однако недавно группа ученых из Швейцарии во главе с Мохаммадом Пейдаешем (Mohammad Peydayesh) разработала многообещающее решение этой проблемы. В исследовании, опубликованном в январском выпуске Advanced Materials, отмечается, что была создана специальная губка из отходов сыроделия, которая способна эффективно поглощать ценные металлы из электронных отходов.

реклама

Аэрогель, насыщенный ионами золота.

Это открытие было опубликовано в январском выпуске научного журнала Advanced Materials. Согласно исследованию, органический материал на основе молочной сыворотки особенно хорошо работает по извлечению золота - настолько эффективно, что позволяет получить золота на 50 долларов из переработанных отходов при затратах всего в 1 доллар.

Технологический процесс начинается с молочной сыворотки, то есть побочного продукта молочной промышленности, который образуется при производстве сыра. Сначала белки в сыворотке денатурируются путем нагревания в кислотной среде. Далее на этом этапе формируются особые амилоидные нановолокна, которые затем используются для создания губки. Затем электронные компоненты растворяются в кислоте, создавая ионный раствор, обогащенный золотом и медью.

Когда этот ионный раствор добавляется к белковой губке, она эффективно притягивает и удерживает металлы, прилипшие к ее поверхности. Затем губку вновь нагревают, что превращает ионные формы металлов в твердые золотые хлопья. После этого хлопья легко отделяются от губки и превращаются в слитки. В ходе испытаний ученым удалось извлечь 450 мг золота 22-каратного качества (около 91% чистого золота и 9% меди) всего из 20 использованных материнских плат компьютеров.

По данным Национального института здравоохранения США, молочная промышленность ежегодно производит более 100 миллионов тонн отходов в виде сыворотки, что является серьезной проблемой, но тем не менее гораздо меньше вредит экологии по сравнению с электронными отходами.



Если отрасль переработки электроники внедрит данный метод извлечения золота в промышленных масштабах, молочные заводы смогут не только избавляться от своих отходов, но и получать за них деньги. Такое симбиотическое решение позволит справиться сразу с двумя экологическими проблемами и принесет взаимную выгоду для обеих отраслей промышленности.



"Использование одних отходов для извлечения ценностей из других отходов - в этом есть определенная ирония и, казалось бы, логическая несовместимость, но которая обещает большой потенциал", - прокомментировал один из авторов исследования. "Этот технологический потенциал может стать по-настоящему прорывным в решении проблемы утилизации электроники".



Ученые планируют продолжить совершенствование данного метода, чтобы повысить его эффективность и масштабируемость. Они изучат возможность извлечения других ценных металлов помимо золота, а также поиск альтернативных источников органического сырья для производства губки.



Разработанная технология имеет потенциал стать прорывом в решении глобальной проблемы утилизации электронных отходов. А сочетание инновационного подхода с принципами циркулярной экономики открывает широкие перспективы для внедрения и масштабирования на практике.