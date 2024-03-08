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Nivan
Обновленная портативная консоль GPD Win 4 превзошла по характеристикам Steam Deck
Доступны конфигурации на базе 8-ядерного Ryzen 7 8840U и 6-ядерного Ryzen 5 8640U с 64 Гб оперативной памяти LPDDR5x.

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Рынок игровых портативных ПК переживает сильный рост после выхода Steam Deck от Valve в 2022 году. Это устройство вдохновило многих производителей на создание собственных моделей, среди которых Asus Rog Ally, Lenovo Legion Go и обновленная GPD Win 4. 

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Последняя представляет особый интерес, так как компания GPD имеет большой опыт в производстве игровых КПК. В новой модели 2024 года используются последние APU AMD серии Hawk Point, значительно увеличивающие производительность за счет улучшенного искусственного интеллекта. В остальном GPD Win 4 эволюционно развивает дизайн предыдущих поколений.

Хотя Steam Deck по-прежнему остается ориентиром для большинства производителей, GPD Win 4 опережает его по многим параметрам. Благодаря новейшим APU AMD Hawk Point производительность GPD Win 4 сопоставима с игровыми ноутбуками 2024 года. Доступны конфигурации на базе 8-ядерного Ryzen 7 8840U и 6-ядерного Ryzen 5 8640U. При этом можно установить до 64 Гб оперативной памяти LPDDR5x и 4 Тб твердотельный накопитель. Встроенный графический процессор AMD Radeon 780M позволяет комфортно играть в современные игры с достойным количеством кадров в секунду. По графической мощности GPD Win 4 превосходит видеокарту Nvidia GTX 1660 Ti.


Однако несмотря на высокую производительность, GPD Win 4 сохраняет компактные размеры и вес. Устройство легко помещается в кармане или сумке. А благодаря емкому аккумулятору GPD Win 4 способен проработать до 8 часов в режиме активного использования. Этого вполне достаточно для длительных игровых сессий в дороге.

Относительно подключения. Устройство оснащено разъемами USB 4.0, USB 3.2, HDMI 2.1, Thunderbolt 4 для подключения мониторов, накопителей, геймпадов и прочих аксессуаров.

Таким образом, GPD Win 4 представляет собой мощный игровой портативный ПК, опережающий по многим характеристикам лидера рынка - Steam Deck. Благодаря новейшим компонентам от AMD устройство демонстрирует производительность на уровне игровых ноутбуков, позволяя комфортно играть в современные AAA-тайтлы.

При этом компактные размеры и вес, емкий аккумулятор, а также широкие возможности подключения внешних устройств делают GPD Win 4 по-настоящему мобильным. Теперь пользователи могут брать свои любимые игры с собой и продолжать игровые сессии в дороге или в любом другом месте.
#игровой компьютер #портативный пк #портативный компьютер
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