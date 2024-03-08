Telegram представил расширенные возможности для бизнеса прямо внутри своего приложения в виде отдельной подписки Telegram Business.

Популярный мессенджер Telegram анонсировал запуск нового сервиса Telegram Business, призванного упростить коммуникацию компаний со своими клиентами. Этот шаг можно рассматривать как ответ конкуренту WhatsApp, который в 2018 году выпустил отдельное приложение WhatsApp Business с похожим функционалом.

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Однако в отличие от WhatsApp, Telegram Business является не автономным приложением, а набором дополнительных возможностей внутри основного мессенджера, сообщает в своем телеграм-канале Павел Дуров.



Эксперты отмечают, что интеграция бизнес-инструментов непосредственно в Telegram позволит компаниям эффективнее взаимодействовать со своей аудиторией, не отвлекаясь на освоение новых платформ. Кроме того, это даст Telegram дополнительные конкурентные преимущества в борьбе за внимание корпоративных пользователей.



Функционал Telegram Business во многом повторяет возможности WhatsApp Business. В частности, компании могут настраивать автоматические приветственные и информационные сообщения для клиентов, создавать шаблоны быстрых ответов, добавлять в профиль информацию о рабочих часах и местонахождении офиса.



Однако есть и уникальные особенности. Например, в Telegram Business реализована возможность устанавливать специальные статус-эмодзи рядом с названием компании – это позволит визуально выделять ее среди других контактов.



Чтобы получить доступ к расширенным возможностям для бизнеса, нужно оформить платную подписку. Стоимость составляет 4,49 евро в месяц, а при оплате на год 2,83 евро в месяц. При этом подписчики премиального Telegram Premium получат Telegram Business в комплекте, без дополнительных затрат.



Появление Telegram Business является очередным шагом мессенджера по привлечению бизнес-аудитории и наращиванию монетизации. Учитывая колоссальную популярность Telegram во многих странах, новый функционал может заинтересовать сотни тысяч компаний. Вместе с тем конкуренция на рынке бизнес-мессенджеров растет. Помимо WhatsApp, свои решения активно продвигают Slack, Microsoft Teams, Facebook Messenger и другие игроки.