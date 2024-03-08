AMD анонсировала обновление сертификационных требований к технологии синхронизации монитора и видеокарты FreeSync.

Компания AMD анонсировала обновление своей технологии синхронизации частоты обновления монитора с частотой кадров видеокарты Freesync. Это связано с появлением на рынке все более производительных игровых мониторов.

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Изначально технология Freesync была представлена в 2015 году для решения проблем разрывов изображения и задержки ввода при традиционном методе синхронизации V-Sync. На тот момент игровые мониторы с частотой обновления 60 Гц считались хорошим выбором. Однако индустрия быстро развивалась. Появились более производительные видеокарты, новые разрешения и технологии дисплеев. Стандартом для игровых мониторов стала частота обновления 144 Гц и выше.

Помимо этого, игровые мониторы получили изогнутые экраны для ощущения глубины, сверхширокие экраны для большего обзора в соревновательных играх, поддержку технологии HDR для ярких и реалистичных цветов. Все эти инновации в сочетании с адаптивной синхронизацией Freesync позволили создать по-настоящему захватывающий игровой опыт, стирая грань между реальностью и виртуальным миром.На сегодняшний день технология Freesync поддерживается более чем 4000 моделями мониторов и телевизоров, а также работает с ноутбуками и игровыми консолями по различным интерфейсам. Однако учитывая стремительное развитие игровой индустрии, в AMD приняли решение обновить требования к сертификации Freesync, чтобы гарантировать соответствие самым современным стандартам и технологиям. Эти изменения вступят в силу в сентябре 2024 года.