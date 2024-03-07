Сотрудница утверждает, что подверглась неуместным расспросам о личной жизни и была уволена после обращения с жалобами на дискриминацию в вышестояющую организцию.

Сотрудница, работавшая сборщиком в Tesla и устроившаяся через кадровое агентство Indeed Flex в 2022 году, подала в суд на производителя электромобилей и кадровое агентство, обвиняя их в дискриминации по признаку пола на рабочем месте.

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Согласно материалам иска, Хейс подверглась неуместным расспросам и негативным комментариям от другой сотрудницы касательно ее ориентации и личной жизни. Женщина также задавала Хейс наводящие вопросы о христианстве и значении символа радуги, широко используемого ЛГБТ-сообществом.

Хейс сообщила о проблеме в отдел кадров, указав, что ей некомфортно работать с этим человеком. Однако, вопреки обещаниям разобраться в ситуации, никто из HR с ней так и не связался. Более того, после жалобы менеджеры Хейс стали значительно меньше общаться с ней, демонстрируя нежелание продолжать сотрудничество.Спустя месяц Хейс вновь обратилась в HR, выразив обеспокоенность тем, что подвергается преследованию на работе из-за своего предыдущего сообщения. А через два месяца после этого она была уволена по непоследовательным и неясным причинам.В иске утверждается, что истинной причиной увольнения стали жалобы Хейс на дискриминацию, а также ее пол, в то время как озвученные компанией основания были лишь предлогом.Это далеко не первый случай, когда Tesla сталкивается с обвинениями в дискриминации на рабочем месте. В прошлом году компанию обязали выплатить $3,2 млн бывшему чернокожему сотруднику, выигравшему дело о расовых преследованиях. На прошлой неделе калифорнийский судья разрешил продолжить коллективный иск о расовой дискриминации, позволяющий до 6000 темнокожих работников Tesla подать коллективный иск. Также в 2021 году шесть женщин подали в суд на компанию, заявив о сексуальных домогательствах и дискриминации. Эксперты полагают, что Tesla рискует столкнуться с новыми судебными исками и серьезным ущербом для репутации, сообщает издание Pcmag.