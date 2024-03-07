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Nivan
Системные требования Horizon Forbidden West для ПК: минимум 150 ГБ SSD
Опубликованы системные требования для ПК-версии Horizon Forbidden West. Чтобы играть в 4К при 60 кадрах в секунду, потребуются видеокарты уровня RTX 4080.

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Компании Nixxes Software и Guerrilla Games опубликовали системные требования для ПК-версии игры Horizon Forbidden West, релиз которой намечен на 21 марта. Требования довольно высокие, что говорит о стремлении разработчиков предоставить игрокам максимально качественную графику и высокую производительность. 

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Потребуется как минимум 150 ГБ свободного места на SSD-накопителе для установки игры и загрузки контента. Далее, для запуска Horizon Forbidden West в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду на максимальных настройках графики потребуются последние модели видеокарт: GeForce RTX 4080 от NVIDIA или Radeon RX 7900 XT от AMD. Это абсолютный топ геймерского сегмента на данный момент. Такие требования объясняются использованием различных технологий для улучшения картинки, включая трассировку лучей, которая крайне требовательна к ресурсам видеокарты.


Кроме того, разработчики опубликовали список исправленных ошибок в последнем обновлении игры. В частности, исправлены проблемы со стабильностью при включенной технологии масштабирования разрешения DLSS. Исправлена ошибка с повреждением видео или появлением сообщения об ошибке при использовании кодирования видео через NVENC на видеокартах серии GeForce GTX 16xx. А также устранена блокировка переключения режима дисплея ноутбуков из-за фонового процесса steamwebhelper.exe.

Как видно, разработчики уделяют пристальное внимание оптимизации игры под ПК, исправляя различные технические проблемы, а высокие системные требования - это цена, которую приходится платить за новейшие технологии в сфере компьютерных игр.
#horizon forbidden west #игры 2024 #nixxes #guerrilla games
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Порт Horizon Forbidden West на ПК будет требовать свыше 150 гигабайт свободного места на диске
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