Министерство торговли США не разрешило AMD экспортировать модифицированную версию чипа MI300 в Китай, посчитав ее слишком мощной.

Американская компания Advanced Micro Devices (AMD) столкнулась с трудностями при попытке выйти на китайский рынок со своими новейшими чипами искусственного интеллекта. Несмотря на модификацию флагманского чипа MI300 специально для Китая, получившего название MI309, Министерство торговли США отклонило запрос AMD на продажу этого продукта без лицензии, сообщает Bloomberg.

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AMD следует по стопам своего основного конкурента Nvidia, которая ранее выпустила менее мощные версии своих ускорителей искусственного интеллекта, такие как A800 и H800, чтобы соответствовать требованиям экспортного контроля США. Однако, даже эти модели в итоге были запрещены для продажи в Китае, после ужесточения правил экспорта в октябре прошлого года.



Китайские инженеры и специалисты в области искусственного интеллекта отдают предпочтение чипам Nvidia, отмечая отсутствие достойных альтернатив для обучения моделей ИИ в крупных дата-центрах. AMD, в свою очередь, заявляет, что ограничения на поставки передового кремния для ИИ в Китай не окажут существенного влияния на доходы компании.



Несмотря на разочарования Nvidia и AMD, обе компании продолжают разрабатывать кастомизированные чипы для Китая, стремясь получить доступ к этому привлекательному рынку. Однако прозрачность в отношении спецификаций новых моделей снизилась, и информацию о них становится все труднее найти в открытых источниках.



Меры США по ограничению доступа Китая к передовым технологиям искусственного интеллекта могут иметь непредвиденные последствия. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг предупредил, что эти ограничения могут защитить китайский рынок для отечественных производителей ускорителей для ИИ, таких как Huawei, так как являясь национальным технологическим лидером Китая, Huawei обладает необходимыми ресурсами и поддержкой для широкого распространения своих продуктов в отсутствие конкуренции со стороны Nvidia и AMD.



В конечном итоге, успех Huawei в производстве чипов искусственного интеллекта может стать решающим фактором, который убедит чиновников США пересмотреть ограничения, налагаемые на американских разработчиков полупроводников. До тех пор AMD и другим компаниям, возможно, придется продолжать специально снижать производительность своего оборудования, чтобы соответствовать требованиям экспортного контроля и получить доступ к китайскому рынку.