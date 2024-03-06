Freezer 36 обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу, при этом стоит гораздо меньше жидкостных систем.

Компания Arctic анонсировала новый процессорный кулер башенного типа Freezer 36. Этот кулер отличается широкой совместимостью и доступен в нескольких вариантах исполнения.

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Freezer 36 поддерживает как текущие, так и будущие платформы Intel и AMD. В частности, он совместим с LGA 1700, LGA 1851, AM4 и AM5. Такая универсальность позволит использовать этот кулер с процессорами Alder Lake, Raptor Lake, Ryzen 5000, Ryzen 7000 и другими.

Конструктивно Freezer 36 выполнен по классической для башенных кулеров схеме. Его основу составляет медная секция с четырьмя тепловыми трубками диаметром 6 мм. Тепло отводится 59 алюминиевыми ребрами толщиной 0,4 мм. Для охлаждения используются два 120-миллиметровых вентилятора P12 PWM PST с гидродинамическим подшипником.Freezer 36 доступен в пяти вариантах: стандартном белом, стандартном черном, версии для постоянной работы, черном с RGB-подсветкой и белом с RGB. Цены варьируются от 40 до 65 евро. Такая линейка позволяет выбрать оптимальный вариант исходя из потребностей и бюджета.По заявлению Arctic, Freezer 36 обеспечивает эффективное охлаждение и низкий уровень шума. Это делает его привлекательным выбором для тех, кто собирает новый ПК на базе современных или будущих платформ Intel и AMD. Башенные кулеры по-прежнему популярны благодаря оптимальному соотношению цены и возможностей.