Для строительства на Луне будут задействованы роботизированные системы.

Россия и Китай объявили о совместном амбициозном проекте – строительстве атомной электростанции на Луне к 2035 году. Этот смелый план был озвучен генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым на молодежном фестивале в Сочи.

По словам Борисова, данный проект рассматривается всерьез, и предполагается, что саму электростанцию будут возводить роботы. Это решение позволит избежать рисков для человеческой жизни и здоровья, связанных с радиацией и экстремальными условиями на Луне.



Россия и Китай уже представили дорожную карту для создания научной станции на Луне к концу 2035 года. В планы входит использование технических луноходов, прыгающего робота и умных мини-вездеходов для исследования поверхности спутника Земли.



Применение ядерной энергии в космических миссиях не является новинкой. США и Россия уже использовали радиоактивные материалы для питания различного оборудования, маяков и даже атомных подводных лодок. Однако создание полноценной атомной электростанции на Луне станет беспрецедентным событием и потребует колоссальных усилий со стороны обеих стран.



Юрий Борисов также подчеркнул, что Россия выступает против размещения ядерного оружия в космосе. Это заявление призвано развеять опасения международного сообщества и подчеркнуть мирный характер лунной программы.



Строительство атомной электростанции на Луне – это грандиозный проект, который потребует объединения ресурсов и технологий двух космических держав. Успех этого предприятия может стать важной вехой в освоении космического пространства и открыть новые возможности для дальнейшего изучения Луны и других небесных тел.