Ультразвуковые сканеры в новых смартфонах распознают даже сердцебиение человека и способны создавать трехмерные карты отпечатков.

В мире смартфонов безопасность всегда была одной из главных забот производителей и пользователей. Xiaomi, известный своими инновационными решениями, готовится совершить прорыв в этой области с грядущей серией Xiaomi 15. Согласно сообщению издания Gizchina, эта линейка, включающая Xiaomi 15, 15 Pro и 15 Ultra, будет оснащена передовой технологией одноточечного ультразвукового сканера отпечатков пальцев.

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Традиционные оптические сканеры отпечатков пальцев, широко используемые в современных смартфонах, имеют ряд ограничений. Они создают двухмерное изображение отпечатка, что делает их потенциально уязвимыми для подделки. Ультразвуковые сканеры, с другой стороны, используют высокочастотные звуковые волны для создания трехмерной карты отпечатка пальца пользователя, обеспечивая более высокий уровень точности и безопасности.

Xiaomi, похоже, сделала ставку на эту передовую технологию, тестируя функцию одноточечного ультразвукового отпечатка пальца "Huiding" для своей грядущей линейки. Разработанная компанией Shenzhen Huiding, эта технология обещает существенно повысить уровень биометрической защиты смартфонов Xiaomi.Ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев обладают уникальной способностью определять кровоток и пульс сердца, что делает их практически невозможными для подделки с помощью изображения или манекена. Более того, эта технология открывает новые возможности для мониторинга здоровья, позволяя отслеживать сердечный ритм, индекс массы тела и уровень сахара в крови без дополнительных компонентов.Помимо Xiaomi, ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев уже были внедрены в некоторых флагманских устройствах Samsung Galaxy, OPPO Find X7 Ultra и iQOO 12 Pro. Однако Xiaomi, похоже, стремится сделать эту технологию более доступной, интегрируя ее в свою популярную линейку смартфонов среднего класса.Согласно отчетам, серия Xiaomi 15 сохранит стратегию двойного размера, характерную для предыдущих линеек. Стандартная версия будет иметь небольшой дизайн с плоским экраном, в то время как модели флагманского класса, такие как 15 Pro и 15 Ultra, сохранят дизайн с изогнутым экраном.Кроме того, сообщается, что версия с маленьким экраном будет тестировать одноточечное ультразвуковое решение от Goodix для снятия отпечатков пальцев. Goodix - это компания, известная своими инновациями в области биометрической безопасности, выпустила ультразвуковой датчик отпечатков пальцев GUM5228, специально разработанный для распознавания отпечатков под гибкими экранами AMOLED.Согласно информации на официальном сайте Goodix, этот датчик имеет область распознавания 5 х 5 мм и использует интерфейс SPI. Компания утверждает, что ее ультразвуковое решение для снятия отпечатков пальцев основано на архитектуре датчика CMOS и "имеет более высокое соотношение сигнал/шум", а толщина модуля составляет всего 0,17 мм.Внедрение ультразвуковых сканеров отпечатков пальцев в серию Xiaomi 15 меняет подход к биометрической безопасности. До сих пор она была доступна в основном в дорогих флагманских устройствах, но Xiaomi теперь сделает доступным это для массового рынка.