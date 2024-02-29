Цукерберг ведет переговоры в Южной Корее и Японии о производстве чипов ИИ для снижения зависимости от Тайваня.

В ходе своего визита в Южную Корею основатель Meta* Марк Цукерберг провел переговоры с президентом страны Юн Сок Ёлем о расширении партнерства с Samsung Electronics. Главной его целью является совместная разработка чипов искусственного интеллекта нового поколения.

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Как сообщает издание Techcrunch, это позволит Meta* диверсифицировать цепочки поставок чипов и снизить риски, связанные с геополитической напряженностью вокруг Тайваня. Крупнейший производитель чипов TSMC базируется именно там. Помимо чипов, стороны намерены активнее сотрудничать в сфере ИИ и технологий дополненной реальности.

Ранее Цукерберг провел встречу с руководителями Samsung, в том числе председателем Сэ Джеем Ли. Обсуждались конкретные проекты в области полупроводников, чипов ИИ и дополненной реальности. Представитель Samsung не стал комментировать итоги переговоров, но и не опроверг эту информацию.Для Meta* и других технологических компаний, использующих ИИ, критически важно обезопасить себя от перебоев с поставками ключевых компонентов. Чипы ИИ являются важнейшим приоритетом компании, учитывая масштабы бизнеса в социальных сетях и разработку аппаратных решений.Поэтому Meta* собирается развивать собственное производство чипов ИИ, а также наращивает партнерства с ведущими производителями. Так как Samsung занимает сильные позиции в полупроводниковой отрасли, то данное партнерство является логичным выбором Цукерберга.TSMC уже начала строительство заводов в Японии, чтобы диверсифицировать цепочки поставок. Японское правительство также заинтересовано в развитии отечественного производства чипов. На этом фоне глава Meta провел переговоры с премьер-министром Японии о сотрудничестве.В целом наблюдается активизация глобальной гонки в сфере чипов ИИ. Крупнейшие технологические компании вкладывают значительные ресурсы в обеспечение доступа к передовым решениям, что критически важно для развития искусственного интеллекта и поддержания конкурентоспособности, а сотрудничество Meta* и Samsung просто очередной шаг в этом направлении.





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