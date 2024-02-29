Новая стратегия Intel: искусственный интеллект будет встроен в каждый ПК!

Компания Intel, один из мировых лидеров в производстве микропроцессоров, объявила о своих амбициозных планах по расширению сегмента ПК с функциями искусственного интеллекта (ИИ). К 2025 году Intel намерена поставить на рынок 100 миллионов таких компьютеров, сообщает NikkeiAsia.

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Этот шаг обусловлен бурным ростом спроса на устройства с интегрированным ИИ со стороны рядовых потребителей. В первую очередь речь идёт о ноутбуках, которые благодаря алгоритмам ИИ способны выполнять множество задач в автоматическом режиме, делая взаимодействие с компьютером более комфортным и интуитивным.

Как отмечает вице-президент Intel Дэвид Фэн, уже в этом году компания планирует поставить на рынок 40 миллионов ПК на базе ИИ, а к 2025 году эта цифра вырастет до 100 миллионов. Такой оптимизм объясняется переходом технологических гигантов к концепции "Edge AI", которая подразумевает размещение алгоритмов ИИ непосредственно на самом устройстве, а не в облаке. Это позволяет повысить эффективность обработки локальных задач пользователя.Уже в текущих и готовящихся к выпуску CPU Intel, заложен значительный потенциал для ускорения нагрузки ИИ. Так, флагманская модель Intel Meteor Lake получит специализированный нейронный сопроцессор, отвечающий за приложения ИИ. В последующих поколениях чипов Lunar Lake и Arrow Lake возможности edge AI будут только расти.Аналитики полагают, что выход на рынок ПК с расширенными функциями ИИ может спровоцировать новую волну обновления компьютерного парка у рядовых пользователей. Это позитивно скажется на продажах производителей, так как к 2025 году прогнозируется поставка 267 миллионов персональных компьютеров по всему миру.Таким образом, ставка Intel на искусственный интеллект выглядит вполне оправданной. Потребители ждут от новых ПК не только производительности, но и полезных интеллектуальных функций, упрощающих взаимодействие с техникой. По всей видимости, в ближайшие годы следует ожидать настоящего бума ПК с интегрированным ИИ.