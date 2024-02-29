Компания показала будущее мобильных технологий - от ИИ в 5G до объединения Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3 в одном чипе.

На выставке MWC в Барселоне компания Qualcomm продемонстрировала ряд новых разработок в области мобильных технологий и искусственного интеллекта, сообщает издание Gizchina. Одним из ключевых моментов стал чипсет Snapdragon X80 5G Modem-RF для мобильной связи 5G седьмого поколения. Этот модем обещает рекордные на данный момент скорости передачи данных по мобильным сетям - до 10 Гбит/с на загрузку и 3,5 Гбит/с на выгрузку.

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В чем уникальность этого чипсета? Во-первых, он оснащен специализированным процессором искусственного интеллекта, оптимизированным для работы с мобильными сетями 5G. Также Snapdragon X80 поддерживает связь через спутники на низких и средних орбитах. В-третьих, в нем используется усовершенствованная 6-антенная архитектура. И наконец, благодаря технологиям искусственного интеллекта, этот модем может динамически расширять рабочий диапазон mmWave в зависимости от условий связи.





Помимо смартфонов, Snapdragon X80 также подходит для очков дополненной реальности, умных часов и других носимых гаджетов. Здесь технологии искусственного интеллекта помогут не только увеличить скорость передачи данных, но и снизить энергопотребление, уменьшить задержки и повысить качество связи.Коммерческие устройства со Snapdragon X80 ожидаются не раньше второй половины 2024 года, и с большой долей вероятности этот модем будет интегрирован в чипсет Snapdragon 8 Gen 4 для флагманских Android-смартфонов.

Еще одним важным анонсом от Qualcomm стала система FastConnect 7900, объединяющая в одном чипе поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth и UWB. Здесь также активно задействованы технологии искусственного интеллекта для оптимизации производительности беспроводной связи в различных сценариях использования.Таким образом, Qualcomm явно делает ставку на развитие не только аппаратных решений для мобильных устройств, но и на программные алгоритмы искусственного интеллекта.