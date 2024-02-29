Мониторы AORUS FO27Q3 и AORUS FO32U2 ориентированы на геймеров, желающих добиться конкурентного преимущества за счет высокого качества изображения.

Компания Gigabyte, известный производитель комплектующих для ПК, анонсировала два новых игровых монитора под брендом AORUS - модели FO27Q3 и FO32U2. Эти мониторы ориентированы на геймеров, предъявляющих высокие требования к качеству изображения и плавности анимации в играх.

Младшая модель AORUS FO27Q3 оснащена 27-дюймовой QD-OLED панелью с разрешением QHD 2560x1440 пикселей. Благодаря квантовым точкам в составе органических светодиодов, матрица способна отображать широчайший цветовой охват - 99% пространства DCI-P3. Это гарантирует реалистичную цветопередачу в играх и фильмах. Кроме того, OLED матрица обладает идеальным контрастом и сертифицирована по стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black.



Еще одним козырем модели является рекордная частота обновления 360 Гц, необходимая для плавного отображения динамичных сцен в шутерах и гоночных симуляторах. Время отклика составляет лишь 0.03 мс. Реализованы также специальные технологии для улучшения игрового процесса, такие как режим Tactical Features и система OLED Care на базе ИИ для оптимизации изображения и продления срока службы матрицы.



Если говорить о флагманской 32-дюймовая модели AORUS FO32U2, то она использует 4K OLED панель третьего поколения с частотой обновления 240 Гц. Благодаря квантовым точкам в составе OLED матрицы, также достигнут высокий уровень цветопередачи с охватом пространства DCI-P3 до 99%. Пиковая яркость составляет комфортные для глаз 400 кд/м2. Таким образом, на этом мониторе можно играть в 4К разрешении с высочайшим качеством картинки.



Обе модели оснащены современными интерфейсами: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C. Имеются регулируемые подставки. Пока производитель не назвал рекомендованные цены и даты начала продаж этих мониторов, однако уже открыт предзаказ на похожую 32-дюймовую модель с 4K разрешением и 240 Гц обновлением от компании MSI.