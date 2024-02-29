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Nivan
Эксперты: планы TSMC по расширению производства в США нанесут ущерб промышленности Тайваня
Строительство передовых заводов TSMC в США, стимулируемое законом CHIPS, несёт риски для дальнейшего развития полупроводниковой промышленности на Тайване.

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Недавно принятый в США закон "CHIPS and Science Act", предусматривающий выделение десятков миллиардов долларов на стимулирование производства полупроводников внутри страны, в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на тайваньской полупроводниковой промышленности. Такое мнение высказывают эксперты в новом исследовании, опубликованном в Project Syndicate.


Согласно закону, многомиллиардные субсидии получат такие компании, как тайваньская TSMC - мировой лидер по производству чипов, для строительства передовых заводов по производству полупроводников в США. Хотя в краткосрочной перспективе это принесет выгоду TSMC, в долгосрочной, по мере расширения производства чипов в США компаниями Samsung, Intel и другими, США могут полностью завладеть передовыми техпроцессами Тайваня.

Дело в том, что производство чипов очень концентрированная отрасль. В мире доминирует лишь несколько компаний, обладающих необходимым капиталом, опытом и технологиями. TSMC является безусловным лидером, производя чипы для таких гигантов как Apple, AMD и NVIDIA. Поэтому судьба TSMC во многом определяет судьбу всей тайваньской полупроводниковой промышленности.

Основатель TSMC Моррис Чанг неоднократно подчеркивал, что одним из главных препятствий для переноса производства TSMC в США является нехватка квалифицированных кадров, способных управлять высокотехнологичным оборудованием компании. Действительно, в США гораздо больше разработчиков чипов, нежели специалистов по их производству. Подтверждением тому стали задержки на новом заводе TSMC в Аризоне из-за нехватки рабочих.

В то же время планы TSMC по строительству завода в Японии, где также выделяются миллиардные субсидии, продвигаются гораздо быстрее. Эксперты объясняют это культурной близостью Тайваня и Японии. Недавно в Японии уже открылся первый завод TSMC, а правительство объявило о выделении дополнительных субсидий в размере 732 млрд иен для строительства второго завода.

Таким образом, комментарии экспертов связаны с опасением, что из-за щедрых субсидий в США и Японии руководство TSMC может сосредоточиться на получении прибыли за счет господдержки, нежели на поддержании конкурентоспособности производства в Тайване. Это в конечном итоге нанесет ущерб тайваньской полупроводниковой промышленности из-за недостаточных инвестиций.

Впрочем, даже в таком сценарии производство чипов в США и Японии, скорее всего, выиграет, поскольку руководство TSMC будет чувствовать себя в безопасности, размещая производство в стабильных регионах вдали от геополитических рисков Тайваня.

Таким образом, несмотря на краткосрочные выгоды для TSMC, законодательство США о стимулировании производства чипов внутри страны в долгосрочной перспективе может подорвать конкурентоспособность тайваньской полупроводниковой промышленности, лишив ее инвестиций и передовых производственных мощностей. Это вызывает обоснованные опасения у экспертов отрасли, передат издание Wccftech.

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