Значок имеет лазерный проектор, выводящий текст и изображения на руки пользователя.

На выставке мобильных технологий и связи Mobile World Congress в Барселоне американский стартап Humane продемонстрировал интересное устройство - "умный" значок на основе искусственного интеллекта. Компания анонсировала этот гаджет еще в прошлом году, а теперь представила рабочий прототип.

реклама

Изображение: @Eric Zeman / Pcmag

Как сообщает издание Pcmag, значок представляет собой небольшое круглое устройство, которое крепится на одежду при помощи магнита. По размерам оно сопоставимо с беспроводными наушниками. Значок можно заряжать, даже не снимая с одежды, используя дополнительную внешнюю батарею.

Управление осуществляется при помощи сенсорного экрана, расположенного на лицевой стороне значка. Пользователь может нажимать на него и проводить пальцем для запуска нужных приложений и функций. Также там есть LED-подсветка, включающаяся при использовании встроенной камеры, и лазерный проектор, выводящий текст и изображения на кожу руки.

Внутри значка установлен процессор Snapdragon от Qualcomm и модуль 4G для выхода в интернет. Благодаря наличию искусственного интеллекта устройство может выполнять различные голосовые команды, подобно виртуальным помощникам вроде Siri и Google Assistant.

С помощью голоса можно задавать значку вопросы, совершать звонки, прослушивать сообщения, диктовать ответы на них. Также значок умеет распознавать текст и объекты с помощью камеры. К примеру, наведя камеру на незнакомый фрукт, можно спросить "Можно ли это есть?" - и значок ответит, безопасен ли он для употребления в пищу.

Изображение: @Eric Zeman / Pcmag



Для вывода больших объемов текста значок использует лазерный проектор. Пользователь может выводить на ладонь различную информацию, такую как погоду, сообщения, результаты поисковых запросов и прочее. При помощи жестов рукой можно прокручивать текст и выбирать нужные пункты меню.



По замыслу создателей, smart-значок призван помогать пользователю в повседневных задачах, не отвлекая его внимания так сильно, как смартфон. Значок уже доступен для предзаказа по цене 699 долларов плюс ежемесячная абонентская плата.