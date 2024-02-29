Расширяя линейку смартфонов Realme 12 Pro, компания выпустила новую максимально производительную модель Realme 12 Pro Supreme Edition с памятью 12/512 ГБ.

Компания Realme, известная своими доступными по цене и при этом довольно производительными смартфонами, представила недавно модели Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ для индийского рынка. Однако на днях в Китае состоялся анонс этих же моделей для местного рынка. При этом на сайте Realme China в списке новинок неожиданно появилось упоминание о модели Realme 12 Pro Supreme Edition.

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Информации об этом "таинственном" смартфоне крайне мало. Известно лишь, что его цена составит 2199 юаней (около 305 долларов), а цветовые варианты - бежевый и синий. В характеристиках указано, что Realme 12 Pro Supreme Edition обладает теми же параметрами, что и стандартная модель Realme 12 Pro. Однако при этом у него установлено 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Несмотря на мощную начинку, Supreme Edition стоит дешевле, чем версия Realme 12 Pro+ с 12/512 ГБ. Это кажется странным, так как модель Pro+ обладает более производительным процессором и улучшенной камерой. Возможно, в характеристиках Supreme Edition присутствуют ошибки или неточности.



Существует версия, что на самом деле за этим названием скрывается неанонсированный пока смартфон Realme 12 Pro Max. Ранее в сети появлялась информация об этой модели для индийского рынка. Предположительно, Realme 12 Pro Max получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с изогнутыми краями и частотой 120 Гц, мощную камеру на базе сенсоров IMX890 и OV64B, флагманский процессор, а также операционку Android 14 с оболочкой Realme UI 5.





Если верить утечкам, память у Pro Max составит 8/256 ГБ либо 12/256 ГБ, а цены - около 410 и 435 долларов соответственно для индийского рынка. Возможно, для Китая готовится похожий вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти, проходящий пока под рабочим названием Realme 12 Pro Supreme Edition.



Компания официально еще не анонсировала эту модель, достоверных подробностей о ней нет. Но вероятно, в ближайшее время мы узнаем, является ли загадочный Realme 12 Pro Supreme Edition на самом деле переименованным для Китая вариантом ожидаемого флагмана Realme 12 Pro Max или это совершенно новое устройство.



В любом случае, судя по имеющимся данным, речь идет о довольно производительном смартфоне с мощным процессором, большим объемом памяти и качественным экраном. Supreme Edition явно претендует на звание нового флагмана линейки численных моделей Realme.



Можно надеяться, что производитель скоро раскроет все карты и предоставит официальную информацию об этом устройстве. Возможно, Realme готовит сюрприз для поклонников бренда и рынка смартфонов, так как компания уже не раз удивляла интересными и неординарными решениями по соотношению цены и характеристик своих устройств.