Благодаря процессору Intel Core Ultra 7 и дискретной графике Megabook T16 Pro 2024 Ultra подойдет для работы с нейросетями, 3D и видео.

Компания Tecno продолжает удивлять инновациями на технологической выставке MWC. В этом году они представили Megabook T16 Pro 2024 Ultra - ноутбук, который задает новые стандарты в производительности и мощности.

Megabook T16 Pro 2024 Ultra получил новейший процессор Intel Core Ultra 7, выпущенный несколько месяцев назад. Это первый в мире мобильный чип, созданный по техпроцессу 4 нм. Благодаря этому Intel удалось разместить в нём до 32 ядер и вдвое увеличить быстродействие по сравнению с предыдущим поколением Core i9.



Новый чип идеально подходит для ресурсоемких задач, таких как обработка данных искусственного интеллекта, 3D-моделирование и видеомонтаж. А в сочетании с дискретной видеокартой Intel Arc он способен "тянуть" даже самые требовательные игры в разрешении 4K.



Megabook T16 Pro 2024 Ultra доступен в нескольких конфигурациях: с 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем PCIe 4.0 объемом 512 ГБ или 1 ТБ.



Особое внимание инженеры Tecno уделили системе охлаждения. Двойные вентиляторы Shark с усовершенствованной конструкцией лопастей обеспечивают эффективный теплоотвод даже при максимальной загрузке процессора. Благодаря этому ноутбук можно использовать в режиме турбо, не опасаясь перегрева.



Одним из основных преимуществ Megabook T16 Pro 2024 Ultra является программа Tecno PC Manager с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Она использует специальные ядра в процессоре Intel для быстрой обработки нейросетей и генерации контента - ретуши фото, улучшения видео, создания аватаров.



Дисплей ноутбука тоже впечатляет - 16-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2,5K обеспечивает детализированную картинку. Яркость в 400 нит, 100% покрытие цветового пространства sRGB, сертификация TUV - все это идеально для работы с графикой и видео. А тонкие рамки дают соотношение экрана к корпусу 90% для максимального погружения.

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Дополняет картину премиальный дизайн. Корпус выполнен из прочного авиационного алюминия, он одновременно легкий и устойчивый к царапинам. Ретро-стильные окантовки вокруг клавиатуры придают ноутбуку определенный статус.



Эксперты считают, что Megabook T16 Pro 2024 Ultra - это своеобразный прорыв в мобильных технологиях. Благодаря новейшему процессору Intel, мощной графике и высокоскоростной памяти он "опережает конкурентов на годы вперед". Премьера Megabook T16 Pro 2024 Ultra стала одним из главных событий выставки MWC 2024.