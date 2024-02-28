По словам представителя Пентагона, алгоритмы ИИ используются для анализа данных, но решения о боевом применении принимают люди.

После ракетных обстрелов Израиля боевиками ХАМАС 7 октября американские военные активизировали использование искусственного интеллекта в целях выбора нанесения точных авиаударов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Шайлер Мур (Schuyler Moore), который является главным техническим директором Центрального командования США.

По ее словам, алгоритмы машинного обучения помогли Пентагону определить цели для более чем 85 авиаударов в регионе в октябре. В частности, в первых числах февраля американская авиация нанесла удары по семи объектам в Сирии и Ираке, повредив или уничтожив ракеты, склады боеприпасов и центры управления ополченцев.



Эти алгоритмы были разработаны в рамках совместного проекта Google и Пентагона под названием Maven. Он предусматривал использование технологий ИИ Google для анализа спутниковых снимков и видео с дронов с целью выявления потенциальных целей. Однако после протестов сотрудников Google против сотрудничества с военными, проект был свернут в 2019 году.



Тем не менее, по словам Мур, американские войска на Ближнем Востоке продолжили эксперименты по применению машинных алгоритмов ля идентификации целей. Хотя ранее они использовали ИИ только в учениях, но после атак ХАМАС в октябре впервые было принято решение о реальном боевом применении этих технологий.

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Вместе с тем, подчеркивает Мур, рекомендации ИИ алгоритмов по целям всегда тщательно проверяются людьми. Окончательные решения о нанесении удара и выборе оружия принимаются военными экспертами. Таким образом, несмотря на использование ИИ для предварительного анализа данных, человек остается в цепочке принятия решений о боевом применении. Это снижает риски ошибок и непреднамеренных жертв при авиаударах.



Таким образом, хотя сотрудничество Google и Пентагона по проекту Maven было свернуто, американские военные продолжают активно внедрять технологии ИИ для анализа разведданных. Однако окончательные решения пока остаются прерогативой людей.