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Nivan
SpaceX обвинили в блокировании доступа войск США к интернету Starlink на Тайване
Американские конгрессмены подозревают, что SpaceX блокирует Starlink на Тайване, чтобы не испортить отношения с Китаем, где у компании есть бизнес-интересы.

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Недавно член Палаты представителей США Майк Галлахер обвинил компанию SpaceX в возможном нарушении контракта с Пентагоном. По его словам, система спутникового интернета Starshield, предназначенная для американских военных, не активирована на Тайване и рядом с ним, несмотря на обязательства перед Пентагоном.

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Это вызывает опасения, что SpaceX отказывается предоставлять доступ к высокоскоростному интернету американским военнослужащим в этом стратегически важном регионе. Причины такого решения остаются неясными, однако есть подозрения, что компания пытается избежать напряженности в отношениях с Китаем, где у нее есть бизнес-интересы, сообщает издание Forbes.

Программа Starshield была запущена SpaceX в декабре 2022 года. Ее цель является обеспечение безопасного доступа к спутниковому интернету для военных и правительственных организаций США. Пентагон заключил контракт на 70 млн долларов для использования этой системы по всему миру.

Однако, как заявил конгрессмен Галлахер, Starshield по непонятным причинам не активирован на Тайване. Это вызывает подозрения, что SpaceX нарушает условия контракта и ставит под угрозу интересы национальной безопасности США в регионе. Ведь надежная интернет-связь для американских войск на Тайване критически важна на фоне растущей угрозы со стороны Китая и администрация Байдена неоднократно подтверждала, что США будут защищать Тайвань в случае нападения.

При этом потребительская версия Starlink тоже пока недоступна на Тайване. Предполагается, что Илон Маск не хочет запускать ее, чтобы не портить отношения с Китаем. Ведь там находится крупный завод компании Маска Tesla.

Таким образом, создается впечатление, что бизнес-интересы SpaceX идут вразрез с интересами национальной безопасности США. Компания фактически отказывается предоставлять жизненно важную коммуникационную инфраструктуру американским военным на Тайване, возможно, чтобы угодить Китаю. В открытом письме к Илону Маску на scribd.com загружено в связи с этим обращение к бизнесмену.

Ранее возникали вопросы по поводу ограничения доступа украинских военных к Starlink. Компания якобы стала искусственно снижать скорость и количество терминалов, чтобы не раздражать Россию.

Таким образом, у SpaceX накапливаются серьезные претензии по части нарушения интересов национальной безопасности США и их союзников. Компания, похоже, ставит собственные бизнес-цели выше обязательств перед американским правительством и военными.

Этот конфликт интересов требует срочного разрешения, пишет Forbes. SpaceX нужно либо активировать Starshield на Тайване в соответствии с контрактом, либо отказаться от правительственных контрактов на обслуживание американских военных. Нельзя одновременно получать миллионы долларов из бюджета Пентагона и игнорировать приоритеты национальной безопасности США.

Конгресс США также собирается тщательно расследовать эту ситуацию и установить, действительно ли имело место нарушение контракта со стороны SpaceX. Возможно, потребуется изменить законодательство, чтобы исключить подобные конфликты интересов частных космических компаний и американских военных в будущем. От надежной связи на передовой может зависеть исход военных действий.

#илон маск #spacex #starlink #илон маск starlink
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