На выставке MWC 2024 компания продемонстрировала прототип гибкого гаджета Cling Band, оборачивающегося вокруг запястья.

На выставке MWC 2024 компания Samsung продемонстрировала несколько интересных концептуальных разработок, демонстрирующих потенциал новых технологий в сфере мобильных устройств.

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Изображение: @Andrew Lanxon/CNET

Одним из самых зрелищных экспонатов стал прототип гибкого смартфона Cling Band, который можно обернуть вокруг запястья. Это гибрид смартфона, умных часов и фитнес-браслета – устройств, производством которых Samsung занимается уже давно.В развернутом состоянии Cling Band выглядит как обычный смартфон, однако имеет выступы на задней крышке для обеспечения гибкости. На практике изогнутый дисплей пока не идеален, так как в некоторых местах заметны складки, а попытки прокрутки контента иногда приводят к его масштабированию. Тем не менее, несмотря на недоработки, концепт Cling Band, не исключено, что может положить начало новой моде на гибкие наручные гаджеты.Помимо этого, Samsung продемонстрировала технологию Flex Magic Pixel для регулировки угла обзора дисплея для повышения конфиденциальности. Также были показаны примеры интеграции миниатюрных OLED-экранов в различные предметы: ключи, футляры для наушников и др. Это позволяет отображать полезную информацию, не доставая телефон.Некоторые решения, например дисплей на футляре для наушников, кажутся не слишком практичными, так как требуют затраты дополнительной энергии. Однако подобные инновации демонстрируют огромный потенциал миниатюризации дисплеев и их интеграции в повседневные вещи для создания удобных и стильных гаджетов.Несмотря пока на концептуальный характер гаджета, разработка Samsung открывают перспективы для появления на рынке по-настоящему футуристичных устройств с гибкими и миниатюрными экранами.